Hallaron el cadáver de una mujer en una casa de Rawson

El pasado 23 de enero se cerró en la provincia de San Juan con un hallazgo impactante y lamentable. Se trata de que las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de una mujer en el interior de una vivienda del departamento Rawson. Por el momento se desconoce que fue lo que sucedió.

Todo sucedió alrededor de las 22:00 de la mencionada jornada, sobre la calle República del Líbano antes de Lemos. En este sector del barrio Capitán Lazo se encuentra una vivienda donde vivía una mujer de la que no trascendió la identidad. En ese lugar los vecinos notaron que no había movimiento y que esta persona no apareció con el paso de las horas.

Debido a esto decidieron pedir ayuda a las autoridades, quienes terminaron de confirmar que dentro de esta casa se encontraba la mujer sin vida. Si bien se presume que se trata de una muerte natural, los profesionales de la UFI de Delitos Especiales se encuentran investigando para esclarecer completamente la situación.

Sumado a esto también participó personal de la División Criminalística y demás efectivos policiales. Luego de realizar pericias en el lugar el cuerpo sin vida fue llevado hasta la Morgue Judicial donde lo someterán a una autopsia.