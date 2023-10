Marcado por la inseguridad: primero le mataron un hijo, ahora lo golpearon salvajemente

La inseguridad dijo presente una vez más en Rawson, y con un hecho cargado de violencia y hasta amenaza de muerte. Esta vez, la víctima fue Ronald Cajas, quien el 4 de junio de 2017 perdió a su hijo cuando un joven le metió un puntazo.

Ahora, Ronald afronta días llenos de impotencia por un robo que lo tuvo como víctima a él, ya que fue golpeado salvajemente por un ladrón en medio de un forcejeo. Mientras él intentaba reducir y retener al delincuente que robaba en su casa, este le daba golpes con una barreta para conseguir librarse y fugarse.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:40 del martes. El rawsino escuchó ruidos en la cochera de su casa, ubicada en la esquina de Vidart y Liniers, en el Barrio Las Garzas. Cuando se acercó descubrió a dos sujetos que estaban trabajando para sacarle la rueda a uno de los tres autos que tiene en el fondo. De hecho, los ladrones ya se habían llevado una rueda, a la que ya habían sacado de la propiedad.

Ronald les exige que se retiren de su propiedad, y acto seguido, salió a toda prisa. En ese ínterin, uno de los malvivientes escapó, pero otro se escondió entre dos de los vehículos. En diálogo con Diario 13, Cajas relató ‘El que se quedó escondido comenzó a agredirme con la misma barreta con la que intentaban sacar las ruedas de los autos’.

La víctima asegura que los delincuentes se movilizaban en una moto negra, que dejaron abandonaba a la vuelta del monoblock. ‘Yo logré retenerlo hasta que llegó la Policía, pero en esos minutos el ladrón seguía pegándome y me dejó muchos moretones y golpes. Me llenó de golpes con la barreta’, precisó.

En medio de la confrontación, uno de los hijos de Ronald pidió auxilio a los gritos. Por lo que los vecinos comenzaron a despertarse y llamaron al 911. Luego de unos minutos, 4 patrulleros pertenecientes a la Subcomisaría de Villa Hipódromo y al Comando Sur, se hicieron presentes en las inmediaciones de la vivienda.

Otro de los repudiables hechos ocurrió entre que la llegada de la Policía y la llegada al domicilio del personal de Flagrancia. Cargado de impotencia, Ronald salió a la vereda donde los efectivos tenían retenido a este individuo, sacó su celular y comenzó a filmarlo, en una clara acción de ‘escacho’.

El ladrón, que no estaba esposado, que vestía una camisa de jeans se tapó la cara con esta prenda, y le consultó en varias oportunidades (algunas de muy malas maneras), si el damnificado podía filmarlo. ‘El ayudante fiscal Carlos Ortiz se puso a disposición mía, asimismo el ministro Carlos Munisaga. Minutos después, a unas cuadras encontraron la moto, metros dieron con la rueda que alcanzaron a robar’, contó el sanjuanino víctima de inseguridad.

‘La Policía se llevó esposado a este sanjuanino y lo alojaron en uno de los calabozos de la seccional Villa Hipódromo. Estamos atentos de que juzguen a este chico, y que encuentren al otro, su cómplice. Después me invitan a que haga la denuncia, y después yo me fui a la Clínica CEAC , donde me hicieron tomografía cerebral, radiografía de columna, de cadera y de pierna. Por los golpes que me dio, tengo muchos golpes y moretones. La pierna derecha casi que no la puedo mover’, contó Ronald.

Por los golpes, a este sanjuanino marcado por la inseguridad le dieron 10 días de reposo absoluto, más 10 días de sesiones kinesiología. ‘Es una zona conflictiva donde yo vivo, es difícil el día a día’, expresó, para luego alertar que en la denuncia los efectivos no incluyeron las reiteradas amenazas de muerte en su contra y que se movilizaban en una moto. ‘En la denuncia sale solamente que yo lo pillo infraganti con las manos en las ruedas’, sostuvo.