En pleno conflicto, una sanjuanina en Palestina pidió ser repatriada

Desde hace días que se vive un intenso conflicto bélico entre el grupo Hamas e Israel, el cual ya ha provocado cientos de fallecimientos. En ese contexto, muchos argentinos ya han solicitado ser rescatados y retirados de estos territorios, para que sus vidas no corran riesgo. Esto es lo que ocurrió en las últimas horas con una sanjuanina que se encuentra en Palestina.

Esta noticia fue confirmada por Marcelo Fretes, secretario de Relaciones Institucionales del Gobierno Provincial, al medio Diario de Cuyo. El funcionario manifestó que esta mujer pidió retornar a la República Argentina, en el marco del programa llamado 'Rescate Seguro'.

Por el momento no se han conocido mayores detalles acerca de esta persona. No ha trascendido su nombre ni su edad, ni el motivo por el que se encuentra fuera del país. Lo que se sabe por el momento es que ella no se encuentra en Israel, sino en suelo palestino.