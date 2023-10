Búsqueda desesperada: 'Una persona vio pasar aparentemente la camioneta camino a Jáchal'

Romina Maciel transita horas desesperadas junto a su familia. Ella es la hija de Gladys Otarola y Raúl Maciel, que desde este domingo cuando fueron a hacer las compras a un reconocido hipermercado de calle Scalabrini Ortiz, en Capital, nadie más supo de ellos.

Nunca regresaron, su paradero es un misterio. Y en diálogo con Banda Ancha, Romina dijo entre lágrimas que "salieron a hacer compras y no volvieron más". Pero además, con el correr de las horas, apareció una pista que investigan: "una persona vio pasar aparentemente la camioneta camino a Jáchal".

Romina dijo que "hasta ahora no sabemos nada, estoy camino a Jáchal a ver porque nos dijeron que una persona había visto la camioneta, con las características de mi papá".

Explicó que "mi papá es chofer de colectivo de la empresa Alto de Sierra, es diabético, hipertenso, está medicado y ya pasaron más de 24 horas y no se nada de él. Mi mamá trabaja también, tiene un negocio, almacén. Salieron a hacer compras y no volvieron más. Por lo general los domingos salen a dar una vuelta, pasear, pero en este caso es imposible porque se llevan algo y en este caso no se llevaron nada".

Acerca de que no hay razones para suponer que ellos se han ido por motivos propios; Romina explicó que "no, no, imposible, siempre que salen y se van a algún lugar lejos siempre nos llaman. Siempre avisan. Tienen 3 hijos, a cualquiera de los 3 nos avisan. No tenían tanto dinero como para salir a dar un paseo unos días".

El matrimonio es oriundo de Rivadavia y al momento de desaparecer se movilizaban en una camioneta Toyota Hilux doble cabina blanca.

"Una persona esta mañana temprano dijo que la había visto a la camioneta ayer sobre las 13 horas en el estacionamiento del Hiper Libertad. Me dirigí al lugar, nos mostraron las cámaras y no se ve nada, porque las cámaras del negocio enfocan la entrada y no la salida de los vehículos del estacionamiento", explicó y agregó que "negocios de los alrededores nos pasaron las cámaras y no se ve nada. CISEM no nos está ayudando con las cámaras de todo San Juan. No tenemos nada. No tenemos información".

"Me vine a Jáchal. Una persona parada en la ruta camino a Jáchal vio pasar aparentemente la camioneta y las descripciones que dio de una persona que manejaba y dio las características, que se parece a mi papá, y es lo único que sabemos. Y como acá en el control de Niquivil no nos daban señales me vine para acá", detalló entre lágrimas Romina.

Mirá el video con la entrevista completa para poder ayudar si tenés algún dato.