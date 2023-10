Susto en Capital por un triple choque por un insólito motivo

Un siniestro vial ocurrido en Capital provocó susto en protagonistas y testigos. Un triple choque protagonizado por un conductor chileno se dio minutos antes de las 13 de este martes. Según contó el responsable del hecho a la Policía, realizó una inesperada e imprudente maniobra en el anillo interno de la Avenida Circunvalación a la altura de Salta, y un Peugeot impactó la camioneta en la que viajaba, y a su vez un auto impactó al Peugeot. Y todo se dio por un insólito motivo, según informó Tiempo de San Juan.

Si bien no hubo heridos, si se registraron daños materiales. El chileno conducía una Fiat Qubo con la ventanilla baja, cuando se le voló una gorra que llevaba puesta, en la que llevaba varios dólares. Ante este hecho, frenó de golpe sin tener en cuenta quien venía atrás suyo. Un primer automovilista logró esquivar a la camioneta, pero la conductora de un Peugeot no y así se llevó la peor parte, ya que el vehículo quedó con una gran abolladura en su parte delantera. Pero no terminó ahí. Otro auto que venía atrás del Peugeot lo impactó cerrando el choque en cadena, aunque no registró grandes daños.

Minutos más tarde llegó personal policial al lugar y redujo la calzada durante un momento, y les pidieron a los conductores que redujeran la velocidad. Luego llegó una ambulancia, pero el personal médico de emergencia, afortunadamente, no tuvo que asistir a nadie involucrado en el triple choque.

¿Qué pasó con los dólares?

El imprudente conductor chileno recuperó la gorra y los dólares que se hallaban ocultos en la prenda.