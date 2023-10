Otra vez chocó un miembro de la Corte de Justicia de San Juan

En las últimas horas se produjo un nuevo siniestro vial en la provincia de San Juan, el cual tuvo una particularidad. Se trató de que uno de sus protagonistas fue un miembro de la Corte de Justicia local. Esta misma persona ya había sufrido otro hecho vial en 2022 y en ambos casos se repitió la misma situación: silencio por parte de las autoridades que nunca informaron sobre estos casos.

Según lo que informó el medio Tiempo de San Juan, Juan José Victoria fue partícipe de un accidente automovilístico el pasado jueves 26 de octubre. El cortista viajaba de norte a sur en su BMW X2 de color negro alrededor de las 18:00 por Trinidad. En ese contexto, al llegar al cruce de calles Mendoza y 9 de Julio, chocó con un Peugeot 405 que iba de este a oeste.

Esto quiere decir que alguno de los dos conductores no respetó la luz roja, ya que se trata de una esquina que está semaforizada. Sin embargo, al no haber ningún reporte detallado por parte de las autoridades correspondientes, se desconoce cuál fue el rodado que no se detuvo.

Acerca de la mecánica lo que se sabe es que el 405 chocó contra el costado izquierdo del lujoso BMW, por lo que este primer vehículo mencionado terminó con todo su frente dañado. Por otro lado la movilidad del cortista no sufrió grandes daños en su carrocería. Finalmente se sabe que ninguna persona involucrada o transeúnte resultó herida.

Cabe recordar que el antecedente que surge por este nuevo hecho, es choque que protagonizó Victoria el 5 de noviembre del 2022 en la madrugada. En ese momento, también a bordo de un costoso BMW, el cortista chocó directamente contra un árbol teniendo a su mujer como acompañante que fue quien se llevó la peor parte.