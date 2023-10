Le dispararon en el 'peor momento' y se salvó de milagro

El pasado domingo, en el departamento Caucete, un joven recibió un disparo de una manera insólita y tuvo que ser internado de urgencia en el Hospital Rawson. Todo inició cuando el chico recibió un disparo en su pierna, mientras intentaba orinar. Afortunadamente no sufrió una herida grave.

De acuerdo a lo que dijeron fuentes policiales, el chico estaba en una fiesta en una casa de Caucete. Y en un momento de la madrugada, salió en dirección a un descampado con el fin de hacer sus necesidades.

El joven contó que mientras tenía el pantalón bajo escuchó una explosión, que después se miró y notó de inmediato que tenía la herida en su extremidad. El chico le comentó a los policías que le salía muy poca sangre.

El caso fue denunciado al 911 y los efectivos fueron al domicilio donde se realizaba el festejo. Mientras que el chico fue derivado al hospital capitalino para su atención. Según su parte médico tiene orificio de entrada, pero no de salida, según indicaron a Tiempo de San Juan. Otro de los datos que dio el damnificado es que él no tenía problemas con nadie, es más no hubo grescas en la zona.

Ante la situación, personal de Sección Criminalística llegó al lugar y le hicieron dermotest a varios jóvenes que había en la zona con el fin de confirmar si tenían restos de pólvora en sus manos. El arma de donde salió el disparo, hasta el momento no fue hallada.