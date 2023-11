Bronca por una ola de robos en la Feria de Capital

El Mercado de Abasto de Capital siempre ha sido foco de múltiples robos en la provincia de San Juan. Sin embargo, en las últimas horas este tipo de situaciones se intensificaron cuando puesteros sufrieron la pérdida de mercadería y equipamiento que alcanza cifras millonarias.

Ezequiel Herrera, uno de los puesteros afectados, le contó la indignante situación que se encuentra atravesando al móvil de Canal 13. En ese contexto manifestó que su realidad empeoró desde la madrugada del pasado domingo 29 de octubre.

'Desde el domingo a la noche nos vienen robando. El domingo se metieron acá, nos robaron mercadería y balanzas. El primer día nos sorprendió, ya había sufrido otro robo pero no esperábamos que se repitiera. No tenemos respuesta de nadie y es el enojo que tenemos. La gente de la feria no nos responde, tenemos policía en la entrada principal y tengo una foto que muestra como el policía se queda dentro de la garita mirando el celular. No salen a rondar, no nos cuidan', relató.

La foto que muestra al cabo de espaldas al monitor de las cámaras de seguridad

Herrera contó que no sólo él se ha visto afectado por este tipo de hechos. Directamente a otros dos vecinos también les rompieron su techo de chapa para colarse en sus puestos a robarles focos, balanzas, frutas, verduras y demás mercadería que tenían para la venta.

'No sabemos que hacer porque no tenemos respaldo de nadie, ni de la Policía. Se meten por el techo. Tienen el tiempo de romper el techo y la libertad de hacer el ruido que quieran porque esto es tierra de nadie. Se pueden llevar lo que quieran porque el policía que tiene que cuidar no cuida. El policía que estuvo anoche es el cabo Ariel Durán. Me dijo que estuvo rondando, pero es mentira porque tengo fotos y videos que muestran que estuvo dentro de la garita con el celular', señaló.

Por último, la víctima del hecho aseguró que los encargados del lugar supuestamente les habían arreglado el techo, pero en realidad sólo lo ataron con alambres. Esto fácilmente fue burlado por los delincuentes que volvieron a ingresar a los puestos por la noche del pasado 31 de octubre.

'La primera vez fue el domingo a la madrugada me robaron la balanza y tuve que comprar una nueva que me salió 150.000. La vez anterior se llevaron dos balanzas, una de ellas era muy cara y no pudimos reponer. Se llevaron 4 cajas de palta que cada una sale $50.000, cajones de tomate de más de $12.000, cajas de mandarina, bultos de papa, cebolla, zanahoria, kiwi, jengibre y muchas cosas más. Con todo lo que nos han robado hasta ahora nos han arrebatado más de 1 millón de pesos por lo menos', sentenció.