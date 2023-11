Le prendió fuego la casa a su primo porque le prohibió tomar en la vereda

En la noche de este jueves 23 de noviembre un incendio movilizó a todos los vecinos de una conocida zona de Rawson. Sobre Vidart a 30 metros de Agustín Gómez, una vivienda ardió en llamas pasadas las 21:30. Según contó Fernando Gabriel Rojas, dueño de la casa al cazador de noticias, el siniestro fue obra de un primo suyo al cual le había prohibido tomar en las afueras del domicilio.

'Me amenazó un primo mío porque hace dos o tres semanas atrás venía a tomar acá y yo le prohibí el alcohol acá afuera de mi casa, así como mi mamá. Ella lo hizo desde un principio, yo trabajando no sabía nada, llegué de trabajar y estaba tomando y le prohibí. Él se fue y me amenazó que me iba a quemar la casa', contó casi entre lágrimas el damnificado al cazanoticias.

Mientras Bomberos de Rawson y la Policía trabajaban en el lugar apagando las grandes llamas, la víctima contaba su versión de la génesis del hecho. A su vez detalló que las pérdidas fueron casi totales en la vivienda, y que nunca pensó que su primo se atrevería a prenderle fuego.

Entrando en más detalles, Fernando contó que al momento del incendio él no estaba en la casa. Fue su madre quien le aviso de que la vivienda se estaba prendiendo fuego, mientras él salía desde donde estaba compartiendo una cena con su hijo para apagar las llamas, que afortunadamente apaciguaron los bomberos departamentales.

Personal de la Comisaría Buenaventura llegaron de inmediato a la casa porque la dependencia policial queda a una cuadra. Los efectivos cruzaron una motocicleta en medio de una de las calles e interrumpieron el tránsito. Mientras el personal de bomberos con una autobomba trabajaba en apagar el incendio.