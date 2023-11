Vendedora ambulante furiosa porque en menos de 3 meses le robaron 7 veces

Cansada es poco. Así se siente una vendedora ambulante de Chimbas. La trabajadora Nancy Malla de 56 años, sufrió 7 robos en menos de 3 meses. ‘No doy más, tengo mucha bronca, mucha impotencia’, expresó la víctima a Diario de Cuyo.

Para este último robo, a los ladrones poco les importó que la mujer estuviera en la vivienda durmiendo. En plena madrugada del miércoles, irrumpieron en su hogar y se llevaron el inodoro, una garrafa de 15 kilos, un juego de sillones de hierro, ropa y numerosas herramientas, como una sierra, un hacha, pinzas y varias más. Otro detalle que llenó de fastidio a la damnificada fue que para entrar a la casa violentaron la puerta.

‘Cada vez que se me meten se llevan lo que pueden. Y la Policía no hace nada’, expresó con rabia la víctima de inseguridad con domicilio en Benavidez y 1 de Julio. Es que, desde agosto a la fecha, por su vivienda, esté o no esté ella, pasan muchos delincuentes, que se llevan lo que pueden.

Desde la Comisaría 17 poca respuesta le dieron. Los efectivos que la atendieron cuando colocó la denuncia, le aseguraron que iban a ir por su domicilio, pero hasta la fecha, eso no ha ocurrido. ‘Me tienen alquilada... se me meten hasta cuando estoy yo’, sostuvo Nancy, que espera que las autoridades hagan algo con esta situación que le quita el sueño y la llena de bronca.