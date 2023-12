Horror: hallaron el cadáver de un hombre en una finca en San Martín

Recientemente se conoció una situación horrenda que vivió un grupo de trabajadores en el departamento San Martín, durante el pasado lunes 11 de diciembre. Se trata de que encontraron el cuerpo sin vida de uno de sus propios compañeros en el interior de un vehículo.

Todo sucedió en horas de la tarde de la mencionada jornada, en el interior de una finca. Según lo que informó el medio Tiempo de San Juan, en ese lugar múltiples hombres se encontraban realizando tareas en esta zona rural. En ese contexto llegó el momento de tomarse un descanso, instante en el que uno de ellos decidió ir a recostarse dentro de su auto.

Cuando se disponían a volver a retomar sus funciones, estas personas se percataron de que su compañero no volvía. Fue en ese contexto en el que fueron hasta el vehículo para ver qué ocurría y se encontraron con la peor sorpresa. Este sujeto había muerto dentro del rodado.

Se trataba de Félix Damián Verón de 63 años, quien aparentemente sufría de problemas cardíacos. Los presentes llamaron al 911 por lo que personal de Criminalística, de la comisaría 19na y de la UFI Delitos Especiales se hicieron presentes. Gracias a que un médico legista no detectó signos de violencia en el cuerpo del hombre, directamente el caso no se judicializó al entender que no se cometió ningún delito al tratarse muy probablemente de un deceso natural.