Desesperante: un joven quedó atrapado por horas en el Tres Marías

El Cerro Tres Marías es sumamente frecuentado por los sanjuaninos que son profesionales del Trekking, pero también por aquellos aficionados que no tienen tanta experiencia. El tránsito por el lugar de estos últimos mencionados, suele derivar en operativos de rescate debido al desconocimiento de los senderos. Esto fue lo que le pasó a un joven el pasado viernes, el cual necesitó la asistencia de las autoridades ya que no lograba bajar de esta colina.

El afectado en esta ocasión fue un joven de 25 años de edad el cual, aparentemente, se dispuso a hacer el ascenso sin acompañantes. Si bien en horas tempranas del 1 de diciembre consiguió llegar al punto más alto casi sin sobre saltos, los problemas empezaron a aparecer al momento de querer descender.

Esta persona no conseguía encontrar el camino adecuado para bajar de forma segura. El muchacho comenzó a desesperarse al no saber viajar y no contar con la asistencia de algún conocedor de la zona. Debido a esto, luego de un largo tiempo probando diferentes senderos, llamó al 911 para pedir ayuda.

A raíz de este pedido de auxilio fue un grupo de la División GERAS el que debió subir y buscar a este muchacho para ayudarle en su descenso. Afortunadamente estos especialistas lograron el rescate del deportista, sin que este sufriera alguna lesión.