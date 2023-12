Que agradable sujeto: pasó toda una tarde tomándose 3 cervezas y se fue sin pagar

Un insólito hecho delictivo tuvo lugar en un kiosco del microcentro el martes en la tarde-noche. Un hombre se tomó 3 cervezas en el lapso de 5 horas, y al momento de pagar, se retiró sin abonar ni una. Según contó Yoel, el propietario del comercio a Diario 13, el sujeto pudo actuar de esa manera porque él tuvo que descuidar el negocio tan solo unos minutos. Sin embargo, no pudo escapar a las cámaras de seguridad del local.

Todo ocurrió el pasado 26 de diciembre cuando el hombre de gorra negra y blanca, camisa tipo leñador roja y un morral negro, llegó al Kiosco Canario Negro, ubicado en General Acha a metros de Peatonal Rivadavia y pidió una cerveza alrededor de las 19. Unas horas más tarde pidió que le trajeran otra, y fue ahí cuando al propietario le pareció sospechosa su actitud, y por eso, según contó, lo estuvo vigilando en cada movimiento.

Luego de pedir la tercera cerveza la sospecha ya había crecido grandemente, sin embargo, desde la parte de arriba del local lo llamaron para preparar unos tostados quedando solo la moza mirando al hombre. El individuo aprovechó la ausencia del propietario y que la trabajadora estaba ocupada limpiando, para alrededor de las 00 se retiró sin pagar

Yoel contó que de él pudo zafar, ya que se ocupó de atender todo el local. Sin embargo, este sujeto no pudo escapar al registro de las cámaras de seguridad del kiosco, que registraron como se fue sin abonar ni siquiera una de las cervezas. ‘Es una actitud que molesta mucho, más que nada porque las pérdidas materiales no significaron tanto, lo que me molesta es la actitud’, expresó a este medio.

En el video se puede ver cuando el sujeto se levanta de la silla, se encuentra con la moza, y para completar ‘la picardía’ se hizo como que estaba atendiendo una llamada y salió normalmente caminando. ‘Pudo hacerlo porque tuve que dejar el salón principal del kiosco y ahí aprovechó’, recordó.