La fracturaron para robarle su bici y ahora pide ayuda para encontrarla

El pasado miércoles, en horas de la tarde, alrededor de las 16:45, Romina Martín de 41 años, fue víctima de un violento asalto en la intersección de Calle 6 y Lemos, en la localidad de Pocito. La abogada sanjuanina que es aficionada al deporte relató en Diario 13 que se dirigía hacia San Juan de los Olivos mientras entrenaba cuando fue sorprendida por atacantes que la interceptaron por detrás.

La mujer comentó que fue abordada por sus agresores: "Iba entrenando y me interceptaron por detrás. Me fui cayendo hacia adelante, golpeándome la cabeza. Mi pie quedó enredado en alguna parte de la bicicleta, y todo fue muy rápido y violento mientras intentaban desengancharme de la bici".

La situación se tornó aún más impactante cuando la joven, quien es familiar de un reconocido político sanjuanino, detalló cómo fue arrastrada y paseada hasta que finalmente lograron desvincularla de la bicicleta. "Quedé ahí en medio de la calle, intenté pararme y me di cuenta de que no podía. Me habían quebrado la pierna o algo así. Volví a marearme por el golpe en la cabeza y, con nervios y un fuerte dolor, pedí ayuda a las personas que estaban en la orilla". Romina, señaló que la gente se mostro muy preocupada e intentó ayudarla.

Según mencionó, una vecina del barrio y otra mujer que esperaba el colectivo fueron las únicas que se acercaron para brindar ayuda y llamar a los servicios de emergencia. La víctima destacó la falta de participación de la sociedad durante el incidente. Sobre la zona donde ocurrió el asalto, la víctima admitió no conocerla y afirmó haber utilizado el GPS para encontrar el camino más corto. Sin embargo, las personas que la ayudaron le advirtieron sobre la peligrosidad de la zona, mencionando la presencia de grupos provenientes de una villa cercana y el aumento de robos en la zona.

Actualmente, se encuentra en cama y expresó que va a someterse a estudios médicos para evaluar las lesiones sufridas durante el violento asalto. La ciclista afectada describió su bicicleta como una Vairo 5.0 XR Rodado 29 que posee desde hace 7 años. Incluso dijo que su deseo es recuperarla, y agradece cualquier información.