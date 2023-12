El 90% de los internos del Penal de Chimbas, no terminó la escuela

Como el resto de funcionarios actuales, las autoridades que estuvieron conduciendo el Penal de Chimbas estos últimos años, dejarán sus cargos el próximo domingo 10 de diciembre. En ese contexto se está transitando una época de hacer balances y compartir estadísticas. En ese marco el director de la unidad carcelaria reportó que el 90% de la población del lugar no terminó de escolarizarse.

Adriel Fernández, director del Penal de Chimbas, pasó por Banda Ancha para contar en qué situación recibirán los internos la próxima gestión. Acerca de esta situación reveló que casi la totalidad de las personas que están privadas de su libertad, no han logrado finalizar sus estudios básicos.

'Si uno analiza la gente que está alojada dentro del Penal, tiene que ponerse a mirar índices demográficos y ver estadísticas. El 90% no terminó la escuela y el 60% no terminó ni siquiera la primaria. Hay una conexión muy directa, no digo que no tenga que haber una respuesta de sistema penal sino que la pregunta es qué tipo de respuesta hay que dar. Evidentemente la legislación ya zanjó eso y la respuesta es dar educación', expresó.

Sumado a esto, Fernández remarcó la necesidad de seguir trabajando en las cuestiones socioeconómicas. Esto tiene que ver con que más de la mitad de las personas que están privadas de su libertad, fueron recluidas por cometer robos o hurtos.

'La mayoría de las personas, alrededor del 60% de las personas que están alojadas, están vinculadas a un delito de robo o hurto. También hay que ver la situación macro económica. Evidentemente hay un trabajo que hacer en el sentido de capacitarlos para poder tener un empleo y de luego colaborar con la inserción laboral en las distintas figuras. No necesariamente tiene que ser en relación de dependencia, alguien que se ha instruido en un rubro puede ser emprendedor o cuentapropista', sentenció.