Una casa terrorífica: usaban perros para sacrificios, "por las energías" y la presencia del "demonio"

Una vivienda en Santa Lucía era literamente una "casa del horror". Con un olor nauseabundo que se sentía de la vereda y el pedido de ayuda por unos perros, desató una historia escalofriante. Según contó en "Cien por Hora" Marilú Garcés, desde una ONG proteccionista contó que se usaban perros para sacrificios, y varios gatos fueron encontrados en una habitación encerrados, además aseguraban que allí estaba el demonio.

"A esta casa en el barrio Empleados de Comercio, en Santa Lucía, llegamos alertados por los vecinos que decían que habían muchos animales encerrados, que el olor era terrible y que el aullido de los perros que estaban encerrados", comenzó diciendo Marilú.

"Se hizo la denuncia. Hablamos con la señora que habitualmente va a alimentarlos y el primer día muy amablemente nos dejó entrar y rescatar los perros, ese día sacamos 11. Ella con total normalidad contaba que los usaba para sacrificios y para absorverles la energía porque era lo que a ella le daba mejor calidad de vida", siguió relatando.

"La señora lo contaba con total normalidad. Obviamente había que seguirle la corriente para evitar que se enojara. Ese día rescatamos los perros y quedaron pendientes los gatos. El fin de semana fuimos a buscarlos y ella en el primer llamado dijo que los gatos no se sacan porque ya estaban allí y que no entraba más nadie", explicó.

Continuó diciendo que "fue el fin de semana de muchísimo calor, y temíamos por los gatos. Hemos insistido, insistido que saliera la orden de allanamiento, para rescatar los gatos. Ayer en la tarde noche, se hizo el allanamiento y se rescatar 7 gatos en una habitación, 1 se escapó. Sumamente desnutridos y lo que llama la atención, siendo que se reproducen rápido, que había 7 yo calculo que han ido naciendo y los han ido matando".

"Luego entró la policía, a allanar, recorriendo habitación por habitación. Y en lo que era la cocina había palanganas de materia fecal de los animales, abren la heladera y había bolsitas con resto de algo que se estaba pudriendo, estaba en trozos. Se llamó Criminalística, porque ella asumiendo que se hacían sacrificios debían descartar que no hubiese nada humano. Eran trozos de carne y ya podrido. Abrieron la puerta de la heladera y estaba lleno de moscas", explicó Marilú.

"Nosotros ahora seguimos nuestros caminos con los animales y necesitamos plata para pagar las guarderías, atención, veterinaria. La Justicia dictará el camino con esta señora, que si no hacen algo, va a volver a empezar", dijo la proteccionista.

Pero lo que relató luego fue aún peor: "había unas condiciones de salubridad espantosas, todo era materia fecal, no quedan centímetros sin que pises excremento de perro y todo encerrado, no tenía ventanas abiertas, porque ella insiste que ahí está el demonio, entonces todas las puertas están cerradas con llave, incluso tapiadas con madera, con muebles para que el Diablo no se mueva".

"En realidad recuperamos 12 perros , porque ayer nos llevamos el que estaba en la vereda. Los animales están a cargo de 4 asociaciones protectoras. Ahora el camino de la señora ya va por el lado de la justicia. Los vecinos decían que están cansados de hacer la denuncia y no le llevaban el apunte. Algunos seguramente sabían de los sacrificios porque no pasaban por la vereda de la señora, cruzaban", dijo la mujer. "Es toda gente mayor ese barrio, dicen que tienen cierto temor", destacó.

Este martes se conoció la intervención de la Secretaría de Estado de Ambiente. "Siempre han estado, esto es un caso que corresponde tanto a Medio Ambiente como a Salud Pública", dijo. "Ahora hay que poner mucho énfasis en esta señora porque ella no vive ahí, ella iba. No sabemos si en su domicilio real pasa lo mismo", dijo.

"Encontraron medicinas como calmantes, a lo mejor se lo daba a los perros para que no griten. Solamente los perros saben que vivieron ahí. Están muertos de miedo. Lo que nos dimos cuenta ayer es que no pueden ver con la luz del sol, les molesta la luz, porque nacieron encerrados", relató Marilú.

Para ayudar y colaborar con la Asociación Firulais, podés hacerlo a través de 264-4407538, alias ASOCIACIONFIRULAIS. Si no también a través de la página Fundación Patitas Sin Hogar o contactarse con Marilú, al 264-5178817 Necesitan alimento para los perros y gatos rescatados.