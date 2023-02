La familia que perdió todo en un incendio aseguró que no les quisieron tomar la denuncia

Son días de profunda tristeza y desesperación, pero también de bronca, los que viven la familia que perdió todo lo que tenía con el incendio de su casa, mientras festejaban los 15 años de su hija.

Romina Kozaner, la madre damnificada contó al móvil de Canal 13 que unos días antes de que ocurriere el siniestro se había acercado a la Subcomisaría del Médano de Oro porque habían recibido amenazas del ex de su la hija.

Romina y Germán temían que lo que el joven cumpliera con lo que amenazaba que iba a hacer, mientras ellos estuviesen en el cumpleaños. Además de amenazas cara a cara, la mujer aseguró que el muchacho lo habría expresado lisa y llanamente a través de historias en sus redes sociales.

‘Sospechaba mucho, fui a querer hacer una denuncia porque pensé que toda la amenaza era para venir a cenar el cumpleaños. Por eso fui a hablar con la Policía’, contó Romina. Desde la seccional, lejos de tomarle la denuncia le dijeron que no eran pruebas suficientes las capturas de pantalla que había llevado.

La Policía le pidió a la mujer que les llevara más capturas de pantalla de estas supuestas amenazas, pero ella, ocupada con el cumpleaños de su hija, no pudo cumplir con eso. ‘Yo les había advertido a la Policía lo que estaba sucediendo. Además, el miércoles mi marido con mi hija volvieron a ir, Mis hijas les decía a los efectivos que le iban a arruinar el cumpleaños, pero tampoco a ellos le tomaron la denuncia’, comentó.

El sábado del siniestro, Ariel, el joven ex novio de la quinceañera pasó cerca de la puerta del galpón donde se estaba celebrando el cumpleaños. Los amigos invitados de la joven le señalaron a la madre que había pasado. ‘Yo les dije que no hicieran nada porque no quería más problemas porque el salón era prestado, por eso apuré las cosas para que ingresaran al cumpleaños’, contó.

Luego pasó el terrible hecho del incendio de la casa de la familia. La vivienda se prendió fuego, y de todas sus pertenencias solo le quedaron un montón de cenizas. ‘Nunca pensé que iba a ir a mi casa’, se lamentó Romina recordando lo ocurrido.

Tras ser apagado el incendio, en el hecho tomaron intervención personal de la Comisaría Central y de la Sub Comisaría del Médano de Oro. Los uniformados les preguntaron si era posible que las llamas se hubieran desatado por un cortocircuito. ‘Yo les respondí que no fue así, que a la casa la prendieron fuego, porque todo empezó en las habitaciones. Cuando llegué, el fuego venía de las habitaciones. Y cuando abrí la puerta con mi hermano, para poder sacar la moto, todo se prendió aún más, y empezó a caerse el techo. Todo se vino abajo’, recordó.

Romina contó que el problema entre el joven y su familia se originó cuando su hija desapareció el año pasado en noviembre. Ella sostiene que el muchacho la llevó ‘llenándole la cabeza’ en contra de ellos. Afortunadamente, la Policía dio con el paradero de la joven, que terminó nuevamente al lado de sus padres.

A partir de esa situación, el joven le habría tomado bronca a la familia y habría empezado a amenazar a su ex, y hasta quererle pegar. Romina contó que el sábado anterior al cumpleaños de su hija, la muchacha asistió a otro cumpleaños del que volvió a las horas asustada en compañía de un amigo. Según contó la madre de la joven, allí se habría encontrado con el joven y este le habría querido pegar. ‘Mi hija me contó que se tuvo que cubrir detrás de su amigo para que no le pegara’, aseguró la mamá.

Romina asegura no haber visto al muchacho después del incendio. Es que el contacto con el joven y su hija surge porque él vive cerca de la casa de unos familiares. Como en la actualidad están con todos los problemas de lo que le falta para vivir dignamente, no se han movido del galpón. Sin embargo, no solamente no se movieron de ese lugar por eso, sino porque temen que el muchacho le pueda hacer algo a la joven. ‘Tengo miedo de hasta dejarla ir a comprar al quiosquito, porque no sé qué más es capaz de hacer, si incendió una casa y dejó en la calle a cuatro niños, que nada pueden hacer, puede hacer cualquier cosa’ , expresó con angustia la mujer.

El dolor de Romina al recordar los segundos posteriores a haber perdido su casa

‘Muy desesperante, porque estuvimos 14 años viviendo de prestado, y solo hacían 8 meses de que construimos nuestra casa con mucho esfuerzo. Mi marido es chacarero, trabaja en las cosechas de espárragos, tomates. Y ver que todo estaba envuelto en llamas, todo lo que compramos y juntamos en estos 14 años para poder dejárselos a nuestros hijos, fue muy shokeante’, expresó Romina, madre de la familia afectada.

Pasan los días en el galpón donde festejaban el cumple de su hija y necesitan ayuda

Romina contó que recibieron muchas cosas, entre las que se encuentran ropa, calzado, mercadería y hasta una cocina, pero el gran problema de esta familia es que siguen pasando sus días en el galpón donde le festejaron el cumple a su hija, y necesitan un techo digno donde vivir.

Además, la mamá de cuatro menores de edad contó que están necesitando una heladera. En este sentido, la mujer especificó que puede ser ‘hasta una heladera viejita’. Es que estos padres necesitan poder mantener los alimentos fríos para poder tenerlos en condiciones para que sus hijos y ellos puedan consumirlos.

‘Me encomiendo en Dios y en la gente que me pueda ayudar, porque hoy en día nos cuesta muchísimo más. Todo quedó hecho cenizas, es algo increíble de ver cómo quedó nuestro hogar’, se lamentó la madre.

Por último, es importante recordar que cualquier persona que quiera colaborar con esta familia que perdió todo, debe comunicarse al 2644858249.