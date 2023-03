Una moto chocó contra un árbol en Chimbas: ¿cómo esta el conductor?

Este sábado comenzó con un nuevo accidente automovilístico en San Juan, más precisamente en el departamento Chimbas. En esta ocasión lo que sucedió fue que un joven que viajaba en moto, terminó estrellándose fuertemente contra un árbol. Sorprendentemente esta persona no sufrió ninguna lesión.

El siniestro vial en cuestión se dio alrededor de las 00:53 según lo que informaron desde la Policía de San Juan. En ese momento de la madrugada un hombre de 28 años de apellido Páez, se encontraba manejando una Motomel Blitz 110 cc. Este sujeto conducía con normalidad hasta que llegó al cruce de calles Oratorio y Rodríguez.

Al arribar a esta intersección, por motivos que son desconocidos por el momento, el motorista perdió el control de su rodado. Esto lo hizo salirse del asfalto para luego impactar violentamente contra un árbol que había en la zona. Ante esta situación efectivos de la comisaría 17ma y personal del servicio de emergencias 107 llegaron a este sitio.

Allí, para sorpresa de todos, los profesionales de la salud confirmaron que Páez no necesitaba ser trasladado a ningún centro asistencial ya que no presentaba lesiones. Finalmente los uniformados lo trasladaron hasta la dependencia policial para realizar el dosaje correspondiente, cuyo resultado aún no se dio a conocer.