Alerta: mirá como un ladrón roba en pleno centro

Florencia es una joven sanjuanina que sufrió un robo en su lugar de trabajo. Ella, con mucho dolor, comentó en Diario 13 los detalles y como vivió ser víctima del delito.

'Yo trabajo ahí entre a las 10 a trabajar, al parecer he dejado la llave del casillero con mis pertenencias y alguien se la llevó' comenzó Florencia quien trabaja en un reconocido supermercado sanjuanino. Todo eso se dio cuenta cuando salió de su turno alrededor de las 14, allí vio que no estaban sus cosas. Si bien revisaron los demás casilleros, no estaba su mochila.

Debió esperar una hora para que la dejen ver las cámaras de seguridad y conocer lo que paso. Ahí vio como dos mujeres grandes con una nena ven la llave del casillero, abren y cierran el mismo. Pero en vez de avisar, se llevan la llave. A la hora viene un hombre con la llave y saca las cosas de Florencia.

Ella fue a hacer la denuncia. Sin embargo, desde la Comisaria le indicaron que pueden o no identificar a los delincuentes. Además, desde el comercio donde trabaja le dijeron que no se harán cargo porque fue por un descuido de ella.

Ahora la impotencia es parte de sus días. 'En ese momento tenía mucha bronca e impotencia y lloré todo el día desde que me enteré de que me robaron' manifestó Florencia. 'Fue todo justo en horario que estoy laburando para poder ganarme mis cosas y alguien viene y se aprovechó de la oportunidad' expresó. A la vez indicó que algo que necesita es la matrícula de su profesión, algo que estaba allí 'soy instrumentadora quirúrgica y no ejerzo porque no consigo trabajo y suelo hacer guardia, pero es lo que más me interesa que me devuelvan' apuntó.