Echaron a un efectivo de la Policía de San Juan: mirá cuál fue el motivo

Durante el pasado lunes 6 de marzo se dio a conocer de manera oficial en la provincia, la noticia del despido de un efectivo de la Policía de San Juan. Se trata de un uniformado que no se presentó a trabajar en más de una jornada asegurando sufrir una gastritis que nunca pudo demostrar con el aval de un profesional de la salud.

Esta medida fue comunicada dentro del último Boletín Oficial publicado en donde se explicaba que dejaron cesante al agente Leandro Emanuel Molas Rodríguez. Esto quiere decir que lo echaron definitivamente de la Fuerza Policial. Cabe destacar que todo comenzó el 16 de septiembre de 2019. En ese momento este hombre debía presentarse a trabajar en la cancha de Árbol Verde.

Se jugó el partido y él nunca apareció. Al día siguiente Molas inició una carpeta médica en la División Sanidad Policial asegurando que tenía una gastritis. Sin embargo, nunca se hizo examinar por ningún profesional de la salud tanto dentro como fuera de la fuerza. Esto quiere decir que nunca tuvo autorización para faltar.

No contento con ello su superior lo citó a la Seccional 3era no sólo para que diera explicaciones, sino para que cumpliera con sus funciones. Nuevamente Molas Rodríguez decidió no presentarse lo que complicó aún más su situación en la Policía de San Juan. La primera medida que se tomó al respecto fue en febrero de 2020.

En ese momento no sólo fue suspendido sino que le quitaron tanto su arma reglamentaria como su credencial. Allí ya intervino la Subsecretaría de Control de Gestión que avanzó con la causa administrativa determinando que el agente nunca quiso aclarar lo ocurrido. Todo terminó con Leandro Emanuel Molas Rodríguez siendo despedido de su trabajo.