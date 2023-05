Duro golpe a un jardín de Chimbas: se llevaron casi 40 tablets y notebooks

Durante el pasado fin de semana una escuela sanjuanina fue víctima de un grave golpe delictivo. Se trata de un jardín que esta ubicado en el departamento Chimbas, del cual se robaron casi 40 tablets junto con otros elementos tecnológicos que utilizan los estudiantes.

Andrea Conturso, directora de la Escuela de Nivel Inicial 71 de Chimbas, contó en Cien por Hora cómo fue que se enteró de esta terrible noticia. Todo se dio durante el fin de semana, muy probablemente sobre el pasado sábado 22 de abril.

'Suponemos que ha sido en el transcurso del sábado. A mi me notificaron el domingo a las 15:00 y en ese momento fui a la escuela para encontrarme con un panorama devastador. Han revuelto toda la escuela, estaba todo tirado y roto. Más allá de lo que se han llevado han hecho un gran daño. Se llevaron 39 tablets, 2 notebooks, 2 parlantes, han roto una impresora que se la quisieron llevar', expresó.

Además de las computadores portátiles y los demás artefactos, Conturso reveló que los intrusos también se llevaron los reflectores nuevos que les habían entregado desde Educación. Los mismos estaban colocados en el patio trasero del establecimiento, lugar que ahora se encuentra sin iluminación.

Además, la directora contó otra situación indignante que vivieron en este contexto. Se trata de que en el descampado que rodea el ENI 71, encontraron los restos de una impresora a color que habían comprado con la colaboración de los padres de los alumnos de la institución. Aparentemente a los cacos se les cayó durante la huida y la dejaron en el suelo completamente inutilizable.

'Es nuevo el establecimiento, tenemos 5 años en la comunidad del barrio Centenario. Tenemos servicio de adicionales, la cobertura no es al 100% porque no hay mucho adicional. Realmente los adicionales nos acompañan en el momento en el que estamos en la escuela. Anoche a uno no le tocaba el turno en la noche y hizo una organización en su trabajo para quedarse en la escuela. Estoy agradecida, pero la verdad es que son pocos, necesitamos más sobre todo por la noche', manifestó.

Por último la entrevistada, después de remarcar que no hace mucho tiempo que están establecidos en el lugar, recordó que el otro colegio que se encuentra en la zona ya había sufrido un robo considerable. En ese hecho les arrebataron hasta los ventiladores de la institución.

'Lo que nos ha llegado ha sido de algunos niños que andaban en el barrio, entonces no puedo asegurar si lo que ellos dicen es certero o no. La Policía ya esta trabajando, tengo la esperanza de que las cosas se encuentren. Jamás habíamos sufrido algo así, en la escuela es la primera vez. En la escuela secundaria que esta al lado, la Marcelo Yacante, si había sufrido un robo muy importante donde se llevaron hasta los ventiladores', sentenció.