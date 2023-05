Peligro en la noche de Rawson: otra vez pedradas a metros del Conector Sur

Una vez más las pedradas entre personas que viven a metros del Conector Sur, en Rawson, volvieron a generar momentos de preocupación entre los vecinos que estaban en su hogar o transitaban por allí el viernes por la noche.

En este caso, un reconocido fotógrafo sanjuanino sufrió la rotura de la luneta de su vehículo cuando estaba estacionado en el inmueble, justo en el costado donde se encuentra colocada la silla de su bebé. El profesional, que pidió su reserva de identidad en diálogo con Diario 13, contó que esta situación ocurre seguido, y que "la policía sabe quienes son".

"Fue anoche como a las 21, pero esto es moneda corriente. Se agarran a pedradas personas que viven en el Lote Hogar 5", explicó, ubicado al lado del barrio Ceramista.

"Esta situación ya se hizo pública hace como un mes, y ahora otra vez de nuevo el piedrerío. Son todos chicos, la policía no hace nada y entiendo que no pueden hacer mucho, pero bueno. Por suerte en esta ocasión no le pasó nada a nadie, nadie salió lastimado; ahora me tocó a mí", explicó el fotógrafo.

Además el trabajador explicó que esta situación genera mucho pánico y preocupación en toda la zona. "La gente ocupa mucho el Conector para caminar; y a ellos no les importa si vienen mujeres o niños", expresó.

Sobre el episodio en particular que terminó con la luneta rota, contó que "cuando se agarran a las pedradas empieza a sonar el ruido en el guardarrail del Conector, esa es la alerta, salí, miré, vi que todos los niños no salieran al patio; y de repente escucho la explosión de la ventanilla", dijo. Por fortuna no había nadie en el vehículo, sobre todo su bebé en la sillita que está colocada justo del lado de la luneta que se rompió por la pedrada. También relató que por este hecho "llamé dos veces al 911", pero nadie llegó a asistirlo.

"No es la primera vez, esto es zona liberada. Yo jamás veo policías, cuando pasan por el Conector pasan rápido y nunca por la calle lateral", explicó.

Este es el posteo que publicó en su red social Facebook donde mostró cómo quedó su vehículo e hizo una profunda reflexión: "es un vidrio, podría haber sido la cabeza de mi bebé, hasta cuando??".