Manejaba un colectivo y cuando pasó por su trabajo vio que le habían chocado su auto

En horas de la tarde de este martes el conductor de un auto provocó un choque múltiple mientras circulaba por Avenida Libertador pasando Avenida de Circunvalación en dirección a Santa Lucía. El hombre que manejaba el Toyota Corolla, se fue a la banquina y colisionó la parte de atrás de un Volswagen Gol que a su vez se fue contra una camioneta, era el auto de un colectivero que al pasar por el lugar se dio cuenta de lo sucedido y no pudo evitar la angustia.

“Yo estaba trabajando el chofer de la línea de me encontraba por la estación Córdoba ya para volver para Santa Lucía y vi una foto del grupo de avisaban del choque y cuando vi era el auto mío”, dijo Lucas Pinto, dueño del auto. Que no quiso mirar más el grupo para no entrar en un estado de nervios.

Por casualidad le tocaba paras en un rato por el lugar donde vio la escena dolorosa con el automóvil rodeado de policías y no pudo continuar manejando, por lo que fue relevado por el inspector que siguió el recorrido. “Se durmió y el primer auto que enganchó fue el mío y de ahí fue haciendo cadena para adelante y colisionó con la camioneta también”, expresó el entrevistado. “Habrá que esperar al perito la velocidad son muchos choferes y nos rozamos con todo eso así que sabemos que a 20 ni a 40 no venía”.

Por último, muy angustiado recordó que el coche lo compro junto a su pareja, "con mi esposa empezamos de cero para tener el auto, me duele que me lo choquen".