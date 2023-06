Sitiados por el delito: Una gresca vecinal dejó en vilo a un popular barrio sanjuanino

Este miércoles una lectora se comunicó con Diario 13, para informar que a menos de 24 horas del brutal ataque que sufrió un adolescente en el Barrio Conjunto 13. Se originó un nuevo episodio de violencia vecinal, se trata de un enfrentamiento entre los habitantes del barrio antes mencionado y del barrio conjunto 7. Los vecinos se atacaron a piedrazos y un chico resultó herido por una bala en su pie en simultáneo.

Los hechos ocurrieron en el límite de los dos barrios, donde se inició una discusión entre algunos vecinos. La situación rápidamente se intensificó y se desató una violenta pelea que incluyó el lanzamiento de piedras y otros objetos contundentes. Los habitantes presumen, que se trata de sujetos menores de edad.

"Ya no se puede estar del nivel de violencia que se vive acá, no podíamos salir de la casa de los piedrazos que tiraban. Eran al menos 30 menores de edad, incluído niños, que vinieron a hacer daño. Ya no se que mas podemos hacer", expresó una de las vecinas.

Horas después, otra vecina se puso en contacto con una periodista de este medio, para indicarle que en simultáneo atacaron a otro joven en el lugar. Le propinaron un disparo en uno de sus pies, a raíz de una discusión sin sentido. Afortunadamente, el chico está fuera de peligro, pero esta situación causó temor a los lugareños.

Los vecinos afirman estar cansados de vivir encerrados para cuidar sus pertenencias y resguardar su integridad física. Cabe recordar que, ellos han presentado notas al Municipio de Chimbas y han pedido una garita de seguridad a la Policía de San Juan, según informaron a Diario 13. Sin embargo aún no les responden, los habitantes del barrio Conjunto 13, no descartan solicitar la presencia de Gendarmería en la zona.

"Necesitamos una solución urgente, antes de tener que lamentar víctimas. Estamos cansados de luchar, sin respuestas", concluyó la vecina.