Bronca y desazón: recuperó su camioneta pero aún no aparecen sus objetos de valor

El pasado lunes, a Rafael le robaron la camioneta de su propio domicilio. El denunció a las autoridades policiales de Chimbas y en pocas horas apareció el rodado. Sin embargo, al vehículo le cambiaron las ruedas, le quitaron el estéreo y otros objetos de valor, que aún no aparecen.

Según relató Rafael a las autoridades, al salir de su casa se dio cuenta de que su camioneta ya no estaba en su lugar habitual. Y alarmado, comenzó a buscarla por los alrededores, hasta los policías finalmente la encontraron en un barrio de Chimbas.

Sin embargo, cuando le entregaron su movilidad, Rafael notó que había sido víctima de mas delitos. Porque el ladrón tuvo tiempo de sustraerle las cuatro cubiertas, el estéreo y los parlantes del sistema de sonido.

"Me siento ultrajado, es una falta de respeto que alguien llegue a mi casa y me robe de esta manera. No solo perdí cosas materiales, sino que también me siento inseguro en mi propio hogar ahora", declaró Rafael a Diario 13.

Cabe resaltar que al día siguiente, en el mismo sector en que robaron la camioneta del entrevistado, sustrajeron un Fiat Duna, que luego de una persecución y tiroteo fue hallado en Santa Lucía. Para sorpresa de algunos, también le habían quitado al vehículo las ruedas y reemplazado por otras. Por lo desde el hogar del damnificado, creen que los casos están ligados, ya que la zona y el modo de delinquir es el mismo. Por dicha razón, ellos tienen esperanza de que como se detuvo al malviviente que robó el auto Duna, tal vez él sepa donde están sus pertenencias y éstas puedan volver al poder de Rafael nuevamente.

Las autoridades ya se encuentran investigando el hecho y piden a la comunidad que cualquier información que pueda ayudar a esclarecer el caso sea reportada de inmediato. Además, hacen hincapié en la importancia de tomar medidas de seguridad para evitar este tipo de situaciones.

"Con la Policía estoy mas que agradecido, porque actuaron muy rápido y nos ayudaron en todo momento. Ahora con la ayuda de Dios esperamos recuperar las cosas", cerró la víctima del robo.