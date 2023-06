Taxistas hartos de la inseguridad decidieron no entrar más a barrios peligrosos

Armando, un taxista sanjuanino dialogó con Canal 13 acerca de la inseguridad que viven día tras días él y sus colegas. Sumado a ello, señaló que no ingresarán a los barrios que consideren peligrosos.

"Lamentablemente seguimos la misma con los asaltos en diferentes barrios y ya no vamos a poder ingresar a algunos barrios. Ya que como le pasó a mi colega a mí me asaltaron. Fue con un llamado que me hicieron por la aplicación y caí muy tontamente. Fueron tres vagos que me pegaron con un palo y bueno yo justamente ahora estaba llegando de viaje", expresó el taxista.

Mas adelante, el entrevistado indicó que luego de ser víctima del robo. Revisó el grupo de los taxistas y vio que asaltaron a un colega. Entonces rápidamente fue a la Comisaría zonal, ya que el lugar del robo fue el mismo barrio pocitano llamado ´Teresa de Calcuta´. "Me vine con la denuncia mía en la mano, con todos los videos y con la foto para ver si era el mismo pibe y hablé con la misma persona que me tomó la denuncia", comentó el trabajador de taxis.

Luego de ello, el taxista manifestó su preocupación, tras saber que a su colega lo habían asaltado con un revólver. "Que hacemos si se le escapa un tiro, podemos perder una vida, los chicos andan en la calle y la policía no hace nada. Para algunas cosas, es necesario que nos cuidemos a nosotros mismos", expresó Armando.

En este sentido, señaló lo que habló con alguno de sus colegas y la decisión que tomarían de ahora y en adelante de no aceptar pasajes que provengan de barrios conflictivos. "Lamentablemente hay barrios a los que no se va a poder ingresar, porque no está dada la seguridad. Lamentablemente

hay gente laburadora que necesita la movilidad para moverse. Que son clientes, pero ya no vamos a poder ingresar", indicó el taxista.

Finalmente, Armando aseguró que de no cambiar la situación y no tener certeza de seguridad en zonas peligrosas va a seguir pagando las consecuencias gente inocente. Porque él y sus colegas, nos van a poder ingresar a lugares peligrosos, debido que no van a esperar que un malviviente los asesine.