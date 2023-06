Habló el conductor que volcó en Capital: 'La gente me ayudó a salir'

Alrededor de las 09:00 de este miércoles se produjo un impactante accidente automovilístico en la provincia de San Juan. El mismo ocurrió en una transitada zona del departamento Capital cuando una camioneta volcó luego de chocar con un taxi. El propio conductor del vehículo que se llevó la peor parte contó que la gente debió ayudarlo a salir del rodado.

El siniestro vial se produjo en la intersección de calles Caseros y Santa Fe. El móvil de Canal 13 estuvo presente en el lugar y pudo hablar con el hombre que conducía el utilitario, uno de los dos vehículos que protagonizaron el hecho. Esta persona manifestó que afortunadamente no resultó herido.

'Terminé con la camioneta volcada. La gente que estaba en la zona me ayudó a salir, ellos me dieron una mano. Estoy bien, sólo tengo unos golpes. La verdad que es la primera vez que me pasa pero estoy bien', expresó.

Seguidamente Facundo De los Ríos, uno de los agentes que trabajó en la zona, contó a este medio como fue la mecánica de este choque seguido de un vuelco. El uniformado manifestó que el conductor del utilitario justamente fue el responsable, ya que circulaba a altas velocidades.

'No hubo heridos, se comisionó el 107 que confirmó que las personas estaban bien y se retiraron sin novedad. El taxi venía por calle Santa Fe e impactó en el cruce con Caseros con el utilitario. Venia por Caseros de sur a norte a alta velocidad y no respetó el vehículo que venía por la derecha. Ahí es cuando el utilitario se da vuelta', detalló.