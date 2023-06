Una niña no volvió de la escuela y su familia la busca desesperadamente

Una familia sanjuanina vive momentos de incertidumbre luego que Caterina Sosa, una adolescente de 13 años, no volvió de su escuela, el Colegio Provincial de Capital. La madre, Silvana Flores, expuso que la buscan desesperadamente: "Se fue a la escuela, la llevó uno de mis hijos más grandes".

"Le llamé como siempre a las 17:55 pero ella ya no me contestaba. Por eso, me fui a la escuela y averiguamos qué pasaba. Una chica, que no es amiga de ella, nos dijo que la vio en el Parque de Rawson", aseguró la mamá, que sin noticias del paradero de su hija salió en búsqueda con familiares.

"Hay otra chica, llamada Xiomara, que es su única amiga y estuvo con ella. Necesito saber sí sabe algo. Hemos recorrido el parque toda la noche y nada", expuso. Según comentaron, la niña tiene el celular apagado por eso sus familiares salieron a las calles para tratar de localizar a la niña.

"Estuvimos toda la madrugada, quiero que aparezca mi hija. No dormimos nada buscándola toda la noche. Es un ángel de Dios, no tiene maldad con nadie. Los compañeros de ahí no saben nada", destacó Silvana, quien agregó que a su hija le iba bien en la escuela, por lo cual ese no sería el motivo.