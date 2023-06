Motochorros volaron por los aires al ser chocados cuando huían de un robo

Momentos de tensión y angustia vivió una joven en la tarde de este miércoles. En un conocido cruce en Capital dos ladrones le robaron violentamente el celular, y a pocas cuadras de su escape fueron chocados por una camioneta blanca poniéndole fin a su huida sin querer, según contó a Diario 13 una lectora que estuvo en el momento en que asistían a los jóvenes delincuentes y aportó videos e imágenes.

Este medio habló con la adolescente de 15 años víctima del robo. Según contó, trataba de entrar a su casa cuando en la puerta fue sorprendida por los dos sujetos. Uno de los malvivientes la tomó de atrás y empezó a pegarle con intenciones de que le entregara el teléfono.

‘Uno de ellos me tomó por la espalda y me empezó a pegar, y yo trataba de dejar mi celular adentro del portón, del lado de mi casa para que no me robaran. Mientras me seguía pegando se subió arriba mío, me sacó el celular y se fueron los dos en la moto’, contó la damnificada notablemente nervios, minutos después del robo y choque.

El robo se dio en la puerta de una vivienda ubicada sobre Cereceto. Tras hacerse con el celular, el ladrón y su cómplice emprendieron la huida hasta la intersección con Avenida Rawson. En esa esquina una camioneta que circulaba de Sur a Norte chocó la moto desparramando a los ladrones por el aire.

Minutos después llegó personal de Comisaría 2º al lugar y de emergencias médicas. Los profesionales de la salud se llevaron en ambulancia al conductor de la Yamaha Crypton blanca, mientras que el que le pegó a la joven e iba de acompañante fue asistido en el sitio, mientras se lamentaba por el golpe del choque apoyado en una palmera.

Personal policial le tomó declaración a la joven, quien permanecía junto a su madre en un estado de nerviosismo importante por el robo. En tanto, la esposa del conductor de la camioneta contó a Diario 13 que la moto se les atravesó de golpe a gran velocidad cuando cruzaban la intersección de calle Cereceto.