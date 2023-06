Protesta en el límite de Rawson y Santa Lucía: los vecinos piden seguridad

Sobre el mediodía de este viernes 30 de junio se vivió una nueva manifestación en San Juan, precisamente en el límite entre Santa Lucía y Rawson. La misma fue realizada por vecinos de la zona quienes aseguran están cansados de sufrir robos, por lo que insisten con tener mayor seguridad en la zona.

El móvil de Canal 13 se movilizó hasta la calle Güemes, cerca del Monumento al Gaucho. En este lugar un grupo de personas que viven en la zona le reclamaron a efectivos de la comisaría 5ta. Estas personas mencionaron que desde hace tiempo que vienen sufriendo múltiples ilícitos en este territorio.

Una de las mujeres que estaban presentes en el lugar contó una lamentable situación que le tocó vivir el pasado 28 de junio. Sobre las 17:00 ella y su marido salieron de su casa para ir a buscar a su hijo a la escuela. Al regresar descubrieron que personas desconocidas habían levantado la tela de una de las ventanas para ingresar a su hogar.

'Pisaron la garrafa, pisaron el lavarropas y esta todavía la huella de la zapatilla. Todavía estoy esperando que venga el oficial a mi casa que me dijo que iba a venir. Por ejemplo yo dejé el celular en casa y me lo sustrajeron', relató. Seguidamente, otra de las vecinas mencionó que este tipo de situaciones los ha vuelto sumamente desconfiados de cualquier persona desconocida que circula por allí.

'Somos todos vecinos de la zona. Son unas 3 o 4 cuadras que van de norte a sur donde estamos teniendo hace tiempo bastantes hechos delictivos. En los últimos dos meses se ha tornado insufrible, estamos todos pendientes a ver si vemos una cara desconocida. Entran a robarse reflectores, electrodomésticos, rompen rejas y otras cosas. No tenemos ninguna medida de seguridad preventiva', expresó.

Esta persona reconoció que cada vez que llaman al 911 efectivamente un patrullero se presenta en el lugar más temprano que tarde. Sin embargo, lo que ellos están pidiendo son medidas preventivas, no que los asistan una vez que ya fueron víctimas de un robo. En ese sentido manifestaron que la solución que ellos proponen es que se coloque una garita en la zona, para que permanentemente un uniformado vigile la zona. Incluso ellos ya propusieron en qué lugar se podría colocar la misma.

'Ellos dicen que sólo hacen prevención, que si hay que presentar una nota no es a la Policía de San Juan sino al secretario de Seguridad cosa que ya se ha hecho. Se han hecho varias cosas, lo que pasa es que somos muchos vecinos y a veces están actuando por cuadras pero no se dan cuenta que las notas son de la misma zona. La mayoría somos de Rawson y parece que no existimos. No hay recolección de basura, no hay iluminación ni limpieza. Se presta para que la gente se esconda', sentenció.