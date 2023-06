A 6 años del asesinato de Ismael Cajas: 'Las lágrimas siguen cayendo'

El pasado domingo 4 de junio se cumplieron 6 años del día en que asesinaron a Ismael Cajas. Se trata de un joven de 22 años que ese día del 2017 intentó defender a un amigo de un robo y terminó recibiendo tres puntazos mortales. Su padre lo recordó este lunes, asegurando que por ese crimen 'las lágrimas sigue cayendo'.

Ronald Cajas, padre de la víctima, contó en Banda Ancha que recordó lo ocurrido con su hijo con un emotivo video que compartió en Facebook. 'Ya 6 años hacen hoy que Ismael Elías no esta entre nosotros', escribió en este posteo que muestra diferentes reportajes de ese época, en donde se trataba este lamentable caso.

ya 6 au00f1os hacen hoy que ISMAEL ELIAS no esta entre nosotros Posted by Ronald Cajas Pereyra on Saturday, June 3, 2023

'La idea del video fue mostrar a todas las personas que pudieron ayudarnos. Por eso estuvimos en los distintos medios. El audio es original de ese momento, es de como pensaba que sigue siendo igual. En cuanto a cómo se vive ahora, las lágrimas siguen cayendo. La diferencia es que las primeras lágrimas son de tristeza y de amargura. Hoy en día las lágrimas son de emoción. Pero son emociones distintas. La emoción es lo que se produce al haber visto lo que ha logrado tu hijo con tan solo 21 años', expresó.

Ismael se convirtió en un ejemplo de solidaridad y compañerismo. Esto se debe a que él terminó siendo asesinado por defender a un amigo de la infancia, el cual había sido abordado por un delincuente que lo amedrentó con un cuchillo. En ese momento el joven se levantó y quiso dialogar con el malviviente.

'Él defendió a Ricardo, un amigo de la niñez. El chico que lo avanza es Braian Odorcic, a las 05:30 en España y Líbano para robarle el celular. Le pone un cuchillo en el cuello a Ricardo. Ismael se levantó para evitar esto. Ricardo era un chico humilde y el celular no valía la pena. Braian sin mediar palabra le dio dos puntazos en el pecho y uno en la boca del estómago, luego salió corriendo. Los chicos lo persiguieron, Ismael estando herido'. relató.

En ese contexto los dos Ricardo e Ismael retuvieron a Odorcic, según lo que mostraron las cámaras de seguridad. Si bien durante el juicio se trató de instalar que ellos golpearon al delincuente, las filmaciones demostraron que esto en realidad no fue lo que ocurrió.

'Él arruinó su vida y la vida de sus padres por un celular. Lo de él era que venía pasando por un momento difícil. Tengo entendido que consumía sustancia prohibidas y por ahí buscaba llamar la atención para que su familia lo contuviese. La fiscal Salica y el juez de turno pedían condena de 30 años. Cuando cambió de Cámara terminan llegando a un acuerdo sin que estuviera presente mi defensora. Estaba el fiscal, el juez y la defensora de Odorcic. Llegaron a un acuerdo de 10 años de prisión', contó.

Acerca de esta situación Ronald aseguró que las autoridades nunca lo notificaron de nada. Esto quiere decir que ellos nunca supieron si Braian Odorcic, el responsable de la muerte de uno de sus hijos, volvió a quedar en libertad o no. Esto realmente es una preocupación para ellos, ya que su sentimiento de inseguridad no terminó con la condena del criminal.

'La psicóloga que hizo el informe del chico, dice que él es un asesino en potencia y que es irremediable, que no va a cambiar porque no siente dolor por más que es consciente de lo que hizo. Nunca pidió disculpas. Tratamos de conversar con los padres, nos dijeron que no porque iba a ser peor. Yo sufrí dos asaltos en mi casa con destrucción de los vehículos y una de las personas que lo hacía, que lo detuvieron y lo largaron, dijo que lo hacía en defensa de su amigo. Nunca tuvimos un apoyo psicológico', manifestó

Por último, el entrevistado se refirió a una de las actitudes que más lo han caracterizado durante todos estos años. Se trata de la tranquilidad y la empatía que siempre ha demostrado respecto al asesino. Sobre esto expresó que sentir bronca y odio por Odorcic no significaba recuperar a su hijo.

'En todo momento dije que no teníamos ni bronca ni ganas de vengarnos de Braian. Uno debe aprender que el odio y la bronca la devolvés, va a volver otra vez a vos. Yo a Ismael no lo puedo volver a recuperar, entonces no tenía sentido volver a perder a otro hijo. Me centré en el acompañamiento de mi mujer, de mis hijos y los amigos. Cuando llegué a la sala velatoria había mucha gente. Hoy en la actualidad cuando uno circula por algunos lugares esa gente te sigue acompañando. Uno no puede volverse malo, él hizo un acto de bondad que no se si todos habrían hecho. Eso es lo que te permite vivir tranquilo', sentenció.