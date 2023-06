El peor empleado: así actuaba el estafador que fue detenido en Capital

En las últimas horas se conoció la detención de un hombre que se dedicaba a estafar personas en San Juan. El mismo vendía cuentas y contraseñas para tener un conocido servicio de televisión satelital. Sin embargo esos perfiles ya pertenecían a clientes oficiales. En ese sentido, se descubrió que este sujeto trabajó en un momento para esta empresa y ahí consiguió estos datos.

El subcomisario Mario García, jefe de la Sección Defraudaciones y Estafas, contó en Cien por Hora cómo actuaba este estafador en cuestión. Se trata de un sujeto de 40 años de edad de apellido Manini, el cual fue detenido durante un allanamiento realizado en el departamento Capital el cual fue ordenado por el Segundo Juzgado de Instrucción.

'Él hacía publicaciones en las redes sociales donde ofrecía los servicios. Una vez que se contactaban los posibles clientes, les daba el servicio de acuerdo a la cantidad de dispositivos y ese era el importe que les cobraba. Tuvo un paso por la empresa acá en la provincia donde pudo acceder a tener los datos de algunos clientes donde pudo establecer usuarios y contraseña. Hacía la venta de estos paquetes, no autorizados obviamente por la empresa', expresó.

Sumado a esto, García reveló que entre todos los elementos que se secuestraron durante el allanamiento, se encontró una documentación que lo terminó de incriminar. En estos papeles aparecían los nombres de los clientes de la empresa, junto con múltiples datos pertenecientes a estas personas. Cabe destacar que todavía falta confirmar si hubo más afectados de los que se tiene conocimiento hasta el momento.

'En cuanto a los clientes era muy difícil que ellos mismos pudieran darse cuenta de que estaban usando su cuenta. Algunas personas que son habituales de utilizar esta aplicación, cuando querían ingresar les figuraba que ya habían dispositivos abiertos con sus datos. Ahí podía detectar la persona que estaba siendo perjudicada, pero de lo contrario no se daba cuenta. Por lo general las personas que pagan el servicio de esta empresa lo tienen por antena y no usan esta aplicación DirecTV Go', manifestó.

Por último, el entrevistado alertó a todos los sanjuaninos para no ser víctima de este tipo de estafas. Sobre esto recomendó no brindarle datos personas a nadie que llame por teléfono o que los contacte por WhatsApp. Tampoco se deben descargar aplicaciones desconocidas porque, sin querer, le podría estar dando acceso a nuestro dispositivo al estafador.

'La nueva modalidad que se está viendo en cantidad es donde reciben el llamado y les indican que tienen que bajar una aplicación. Esa aplicación lo que hace es permitirle al estafador manejar el dispositivo a distancia. Y una vez que tiene acceso al dispositivo, ingresa a sus cuentas bancarias, hace transferencias, si hay dinero en la cuenta y si no hay dinero le piden un recibo y luego lo transfieren', sentenció.