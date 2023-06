Escrachado: grabaron a un ladrón cuando robaba en un local sanjuanino

En las últimas horas comenzó a tomar relevancia una publicación realizada por una sanjuanina en la red social Facebook. En la misma se compartieron diversos videos grabados por una cámara de seguridad. Los mismos muestran el momento exacto en el que un ladrón le roba el celular a una trabajadora del lugar.

Si bien el posteo se realizó sobre las 23:00 del pasado lunes, recientemente comenzó a viralizarse. Este posteo fue realizado por Andrea Narváez, la principal damnificada por este hecho delictivo. La misma se encontraba encargada de la atención al público de un local de ropa de la provincia.

En ese contexto, un hombre que parecía ser un cliente como cualquier otro ingresó al establecimiento. Este sujeto, vestido completamente de negro usando gorra y portando una mochila, comenzó a revisar algunas prendas para luego acercarse al mostrador. Allí también comenzó a mover parte de la ropa que se vendía allí, haciendo creer que estaba interesado en las mismas.

Fue en ese momento, aprovechando un instante de descuido de Narváez, el sujeto tomó rápidamente el teléfono celular de la empleada. Acto seguido el malviviente se retiró tranquilamente del lugar, alrededor de las 17:30 del pasado 5 de junio, para no levantar sospechas.

Lo que este caco no sabía, era que el lugar contaba con cámaras que registraron cada uno de sus movimientos. Hay filmaciones que muestran el momento en el que ingresó, toda la secuencia ya relatada y como se retira caminando por la vereda luego del hecho. Esto fue compartido en redes por la propia víctima del hurto.

'Nunca me imaginé estar escribiendo una publicación de estas!!!jamás pensé q me pasaría. Pasé un mal rato por culpa de una lacra mal parida!!! fue a comprar al local y yo con la mejor onda lo atendí y en un descuido se llevó mi celu...lo q es la vida mientras yo estaba trabajando...este hdp agarro mi celu como si fuera suyo y se lo llevó...es increíble la rapidez q tiene para adueñarse de lo q no es de ellos!!!se q no lo voy a recuperar pero todos deben saber quién sos ..para q se cuiden de gente como vos!!!pero de tu cara no me olvido porq yo te atendí y hablé con vos...!!!no se dan cuenta q hay cámaras ...POR DIOS !!!', escribió Andrea.