Rescataron al hombre que se subió a la YPF: 'Hablaba puras incoherencias'

Por la mañana de este lunes 10 de julio múltiples autoridades tuvieron que movilizarse hasta el departamento Caucete. Esto se debe a que un hombre trepó a lo más alto de una estación de servicio y amenazó con arrojarse al vació. En ese sentido se sabe que ya pudo ser rescatado y que decía muchas incoherencias, sin poder explicar qué lo motivó a tomar esta decisión.

El Dr. Mariano Carrera, fiscal presente en el lugar del hecho, habló con el móvil de Canal 13 para algunos detalles sobre lo sucedido. En ese sentido manifestó que fue necesario involucrar efectivos policiales, bomberos y hasta personal del Grupo G.E.R.A.S para bajar del techo a esta persona.

'El muchacho hablaba incoherencias, pero manifestaba sus intenciones de quitarse la vida. Es una persona de entre unos 30 y 35 años de edad que decía llamarse Rodrigo. Él manifestó que es de Río Cuarto pero pareciera ser de San Juan, precisamente del departamento Rawson', explicó.

Seguidamente, la autoridad aseguró que no le encontraron ningún elemento contundente o alguna sustancia ilícita que explicara porqué no podía hablar con normalidad. Debido a esto motivo fue directamente trasladado hasta el hospital de Caucete, para que los especialistas determinen que le ocurre.

'No se le ha encontrado nada, no ha sido minuciosa la revisión todavía. Se desconoce como accedió al techo, porque cuando lo descubrieron ya estaba arriba manifestando que quería suicidarse. No daba un relato coherente. Para poder proceder con seguridad a su traslado se lo tuvo que asegurar bien para que no se autoagrediera', sentenció.

Por último Luis Martínez, jefe de la Policía de San Juan, contó a este medio que fue antes de las 09:00 de esta jornada que ellos tomaron conocimiento de lo que ocurría. En ese momento se activó el protocolo que contempla el involucramiento de las demás fuerzas mencionadas.

'Fue sobre las 08:30 cuando tomamos conocimiento de esta situación, en la cual se informaba que una persona sexo masculino mayor de edad había ascendido a la parte superior de esta estación de servicio. Aducía que se iba a arrojar al vacío, se instó al protocolo pertinente convocando a G.E.R.A.S, Bomberos y a los negociadores de la institución quienes al arribar al lugar realizaron su labor. Si bien tardó la situación, se logró neutralizar a esta persona', sentenció.