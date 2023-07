Revelaron el insólito motivo por el que el joven cayó dentro del dique

Alrededor de las 19:00 del pasado jueves 13 de julio una persona cayó en uno de los diques con los que cuenta San Juan. Se trata de un hombre que sufrió este accidente en el Partidor San Emiliano. Por la mañana de este viernes las autoridades revelaron que todo se debió a que el afectado quiso mostrarle una acrobacia a su novia y terminó sufriendo la caída.

Fue el comisario Ruarte quien le brindó detalles al móvil de Canal 13 sobre esta insólita situación que se vivió en el departamento Rivadavia. Desde la Central de Policía el uniformado contó que el protagonista del hecho es un sujeto de 30 años de edad de apellido Moreno, el cual se encontraba en compañía de una joven de 27 años.

'Él intentó, según lo que él le manifestó a los efectivos en el lugar, demostrarle una acrobacia que hacía cuando era joven. Algo le salió mal y se deslizó hacia abajo. Es una altura de entre 7 y 9 metros. Es ahí que se fractura el codo. Este chico contó con la suerte de que había un operativo montado en la zona, por el desarenador que esta trabajando. Hay una largada de agua para desarenar esa zona. Entonces había personal de Infantería, del Grupo G.E.R.A.S y otros efectivos que lo auxiliaron en forma inmediata', explicó.

Se trató realmente de una desgracia con suerte. Luego de tener esta mala idea y que todo saliera de la peor forma, este sujeto tuvo la fortuna de que por el trabajo que realizaban en el lugar, cayó sobre una poca cantidad de agua que hizo más leve su caída. Como resultado tuvo esta fractura mencionada por el entrevistado, la cual derivó en su traslado en ambulancia hasta el hospital Rawson.

'Cayó en un lugar donde no suele haber agua, pero por lo que están desarenando había un poco de agua pero no era profundo entonces parece que fue algo que lo amortiguó para que no tenga lesiones mayores. Solamente tuvo una fractura en su codo', sentenció.