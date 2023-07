Un auto se estrelló directamente contra un colectivo en Santa Lucía

Un nuevo y violento siniestro vial se produjo en la provincia de San Juan, durante el pasado sábado 1 de julio. El mismo se dio en el departamento Santa Lucía, cuando un automóvil se estrelló directamente contra un colectivo de gran tamaño.

Según lo que informaron desde la Policía de San Juan, el episodio en cuestión se dio sobre la calle Bartolomé Mitre. Por este lugar un hombre de 35 años de edad, del que se desconoce la identidad por el momento, estaba conduciendo un colectivo Mercedes Benz. El mismo pertenecía a la empresa 'Nuevo Sur'.

Todo se desarrollaba con normalidad hasta que la unidad llegó a la intersección con calle Güemes. Allí de manera sorpresiva fue impactado por un auto de la marca Citroën. El mismo era guiado por una mujer de 49 años de edad, la cual afortunadamente no sufrió ninguna lesión por la colisión.

Sumado a esto las autoridades notificaron que en el colectivo no viajaba ningún pasajero, por lo que no se registró ningún herido. De esta manera no fue necesario el arribo de una ambulancia, sólo estuvieron presentes efectivos policiales de la comisaría 5ta.