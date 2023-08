A un sanjuanino le hundieron el cráneo de un piedrazo y ahora pelea por su vida

Actualmente un joven sanjuanino esta pelea por sobrevivir, luego de haber sido víctima de un salvaje ataque perpetrado por varias personas. Se trata de un muchacho que, entre otras agresiones, recibió un fuerte piedrazo en su cabeza que le provocó un hundimiento en el cráneo.

El afectado es Franco Spitallieri, un muchacho de 24 años de edad que fue atacado sobre el final de la semana pasada. Según lo que informó a Diario de Cuyo la madre de la víctima, Carmen Olmos, su hijo fue agredido por tres menores el 4 de agosto sobre las 21:00 en el barrio San Benito de Pocito.

En un supuesto intento de robo donde quisieron sacarle su celular, adolescente de entre 14 y 17 años que son vecinos de Franco, comenzaron a golpearlo violentamente. Además de los puñetazos, estos agresores le arrojaron un piedrazo que terminó impactando contra la cabeza del muchacho.

A raíz de esta situación Spitalieri se desvaneció y quedó tendido en el suelo. Olmos aseguró que su hijo estuvo inconsciente y perdiendo sangre durante más de 90 minutos, hasta que llegó una ambulancia que lo llevó hasta el hospital de Pocito. Sin embargo, por la complejidad del caso, fue derivado al hospital Rawson donde fue ingresado en Terapia Intensiva y posteriormente operado..

'Su estado es muy delicado, está muy grave. Supuestamente le quisieron robar el celular. Le partieron la cabeza e instantáneamente se desvaneció. Nunca tuvieron una pelea, no sé qué pasó, todo fue muy rápido. Siento mucha impotencia, tristeza. No puedo entender lo que le hicieron a mi hijo, no me parece justo lo que le hicieron. Está entre la vida y la muerte, es muy doloroso todo esto. Pido justicia y que recen por él, no se merece lo que le está pasando', expresó la mujer.