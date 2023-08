Desbarataron una peligrosa banda que robaba en San Juan y Mendoza

Recientemente las autoridades locales lograron desbaratar una peligrosa banda delictiva que ingresaba por la fuerza a diferentes domicilios tanto de San Juan como de Mendoza. Los delincuentes se encontraban viajando en un colectivo de larga distancia para evitar su detención, peor de igual manera fueron capturados.

La investigación de este caso estuvo a cargo de la Sección Robos y Hurtos de la Policía de San Juan. El personal de esta división comenzó a trabajar luego de que durante junio, julio y agosto varios sanjuaninos sufrieran importantes robos de similares características.

El modus operandi que utilizaban los cacos era ingresar a los domicilios luego de violentar las aberturas de las casas, rompiendo todo tipo de sistema de seguridad que pudiera existir, para luego sustraer efectos electrónicos, dinero y joyas.

Debido a esta situación, desde el Tercer Juzgado de Instrucción ordenaron múltiples medidas judiciales, mediante las cuáles consiguieron datos importantes para poder revelar la identidad de los autores y posibles domicilios donde se ocultarían. Sumado a esto, se descubrió que estos sujetos también habían actuado en Mendoza.

En ese sentido en San Juan se realizó un total de seis allanamientos. En los mismos se logró secuestrar dinero (no se precisó la cantidad), relojes, celulares, aparatos electrónicos y prendas. Se trataba de ropa que usaban los delincuentes al momento de cometer los ilícitos. No obstante, allí no pudieron encontrar a ninguno de los responsables.

Posteriormente se descubrió que los delincuentes estaban intentando escapar hacia Mendoza, en un colectivo de larga distancia. Contando con ese dato, los uniformados pudieron frenar a esta unidad antes de llegar al Control San Carlos. En ese lugar finalmente los sujetos fueron detenidos y trasladadas hasta los calabozos de la Central de Policía. Cabe destacar que todos ellos cargaban con seis causas en la Justicia de Mendoza.