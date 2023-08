Otro robo millonario en San Juan, esta vez en Capital

Recientemente salió a luz el robo de más de $1.5 millones a la dueña de una conocida heladería sanjuanina, ocurrido el pasado sábado. Allí delincuentes entraron por la fuerza a la casa de esta mujer de 80 años y la maniataron para llevarse el dinero. Lamentablemente durante las últimas horas se conoció otro hecho similar, donde a un remisero le quitaron otra suma millonaria.

Esta vez el hecho ocurrió en Capital, precisamente en un inmueble que esta situación sobre la calle 9 de Julio al 784 este según lo que informó el medio Tiempo de San Juan. Hasta este lugar llegó un remisero acompañado por una mujer. El objetivo del trabajador era entregar aproximadamente 1.000.000 de pesos argentinos para comprar una suma equivalente en dólares. Para ello había acordado un encuentro con una persona con la que había hablado por internet.

Este 'vendedor' lo citó en esa dirección, a donde el conductor llegó minutos antes de las 20:00 del pasado miércoles. Mientras su pareja se quedaba dentro del vehículo, el remisero ingresó junto a esta persona desconocida al departamento. Este sujeto lo hizo ingresar a una habitación donde el hombre le entregó el millón de pesos. Acto seguido el supuesto propietario del domicilio le dijo que lo esperara, que ya volvía con sus dólares.

Así pasaban los minutos y esta persona no regresaba al cuarto, por lo que el remisero quiso ir a buscarlo pero no pudo salir de este cuarto. Allí se percató no sólo de que habían cerrado la puerta con llave desde el otro lado, sino que percibió un fuerte olor a gas. Ante esta situación llamó a su pareja que lo esperaba afuera, contexto en el que habría visto al sujeto salir del lugar. Al escuchar lo que ocurría ella rápidamente llamó al 911.

Gracias a este aviso personal de Bomberos se hizo presente en el lugar. Frente a este complejo escenario los uniformados tuvieron que destruir la puerta para poder liberar a la víctima del hecho, antes de que ocurriera algo trágico en el lugar debido a la acumulación de gas. Ahora el caso esta siendo investigado por las autoridades.