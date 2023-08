Un herido de bala y 11 detenidos por una fiesta que se salió de control

A lo largo de esta semana las autoridades locales estuvieron investigando un violento episodio que se registró el pasado fin de semana en Rawson. Se trata de que una fiesta terminó de la peor manera, ya que se produjo una violenta gresca que dejó a un menor de edad herido de bala y a 11 personas detenidas en distintos momentos.

Todo comenzó el pasado sábado 26 de agosto. En ese momento se estaba llevando a cabo una fiesta en el interior del barrio Buenaventura Luna. Allí llegó un grupo de efectivos de la comisaría 25ta, debido a que varios de los presentes comenzaron a golpearse violentamente. Esto motivó la detención de un total de 9 personas en el lugar.

Sin embargo, el caso no terminó allí. Esto se debe a que algunas horas después llegó un vehículo particular al hospital Rawson, trasladando a un menor de edad que estaba herido. El mismo habría estado en el mismo evento y habría recibido un disparo de arma de fuego. El joven no presentaba un orificio de salida, por lo que debió ser intervenido de urgencia para retirar el proyectil de su cuerpo.

Debido a esta novedad que se desprendió de este mismo caso, se dio inicio a una tarea de búsqueda del tirador. La misma tuvo resultados positivos en las últimas horas. Esto tiene que ver con que se consiguió detener a quien habría gatillado el arma. Se trata de un joven de 19 años de edad que fue aprehendido el pasado martes 29 de agosto.

Sumado a esto también fue privada de su libertad su pareja, una mujer de 18 años, ya que ella también habría formado parte de la fiesta. Por otro lado, los agentes también secuestraron en su domicilio una moto 110 cc de la marca Yamaha y un revólver plateado con cachas de color negro. Finalmente estas personas quedaron vinculadas a una causa por el delito de Robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.