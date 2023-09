Ullum en vilo: el minuto a minuto de la desaparición y búsqueda de un hombre

Este jueves, en horas del mediodía, se dio a conocer que la Policía de San Juan activó el programa San Juan Te Busca con el objetivo de encontrar a un hombre en Ullum. El desaparecido fue identificado como Jorge "Gauchito" Carrizo, de unos 35 años, que fue visto por última vez el sábado cuando abandonó el puesto de animales que tiene con su padre en el campo con destino al pueblo de dicho departamento.

Según fuentes policiales, el viernes por la noche Carrizo le expresó a su padre que se sentía mal, con fiebre y dolor en el pecho, por lo cual el sábado a primera hora decidió volver al pueblo. Sin embargo, este miércoles el papá supo que su hijo nunca llegó a destino y decidieron hacer la denuncia. Es así que familiares, amigos, vecinos, baqueanos y policías comenzaron con la búsqueda aún sin éxito.

Una vecina informó a la Policía que lo vio el sábado en el pueblo, pero esta versión no está confirmada, sumado a que Carrizo no fue visto por nadie más y todavía no aparece. Es por eso que unos 40 baqueanos rastrean "campo arriba" pero ya comunicaron a la fuerza que creen haber recorrido toda la zona sin resultados. Tampoco hay indicios de que haya muerto en el campo ya que no se ven jotes (buitres).

Cabe destacar que, estas aves suelen volar en círculo en altura, dando cuenta de la ubicación de su presa que puede ser un cadáver. Carrizo tiene familiares al final del callejón de los Serranos, colindante con el campo, los cuales fueron entrevistados por la Policía y expresaron desconocer su paradero. Del operativo, también participa la Policía Federal, con ayuda de Brutto, uno de sus perros.