Salió de su casa en Capital y vio que su auto se prendía fuego

Un sanjuanino vivió una indeseable situación durante el pasado domingo 6 de agosto, en el interior del departamento Capital. Esto se debe a que el hombre salió de su casa como siempre y en ese contexto se encontró con que su auto se estaba prendiendo fuego rápidamente.

Según lo que informaron desde la Policía de San Juan, el episodio en cuestión ocurrió en el interior del barrio Los Troncos. Precisamente sobre la calle López Mansilla, un vecino de 53 años de edad se disponía a salir de su vivienda. En ese momento se dio cuenta que alguien había prendido fuego un contenedor de basura.

Sin embargo, ese no era el único problema ya que las llamas estaban alcanzando a su vehículo. Se trataba de un auto modelo Volkswagen Gol Trend de color negro, que estaba estacionado a metros del basurero. Ante este escenario llamó al 911 para pedir ayuda.

No obstante, no fue necesaria la intervención de una dotación de bomberos, ya que con la ayuda de sus vecinos este hombre pudo sofocar el incendio. Si bien no se registraron personas heridas, el Gol Trend terminó con daños en el paragolpes trasero y en la mica del lado derecho.