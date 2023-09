Otra gresca en Santa Lucía terminó con un joven apuñalado y grave

El sábado fue una nueva jornada marcada por la violencia en Santa Lucía. Esto se debe a que hubo una gresca que terminó con un joven de 32 años apuñalado. Por este motivo tuvo que ser internado de urgencia en el Hospital Rawson.

Hasta el momento se desconoce las circunstancias que ocurrió este ataque. Aunque la Policía dio a conocer que la gresca fue entre varias personas. En medio de la trifulca, esta persona fue apuñalada en su pierna izquierda. Si bien, el puntazo no fue en una zona donde están los órganos vitales, debió ser intervenido quirúrgicamente. Actualmente no se sabe cómo salió de la operación Aún no se conoce su actual estado de salud.

Otro de los datos que brindaron es que el hombre es oriundo de Chimbas y fue identificado como Juan Espinoza (32). Las actuaciones de este hecho las lleva personal de comisaría 5ta.