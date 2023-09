Habló el conductor del brutal choque en San Martín: 'Me encandiló el sol'

Antes de las 10:00 de este miércoles 20 de septiembre se registró un impactante accidente automovilístico que pudo terminar en tragedia. Todo sucedió en el departamento San Martín donde dos vehículos chocaron dejando a una mujer a punto de caer a un canal de riego. Instantes después del hecho el conductor del auto habló con Canal 13 y aseguró que el sol lo encandiló.

El siniestro vial ocurrió cuando un hombre a bordo de un Ford Escort viajaba de oeste a este por calle Rodríguez y quiso doblar hacia Florida. Ahí fue cuando chocó a una moto 110 cc que viajaba de norte a sur. Minutos después de haber participado de la colisión, el hombre habló con nuestro móvil desde el lugar, explicando qué fue lo que pasó.

'Lo que ocurrió fue que me encandiló el sol. Venía frenando porque yo soy nacido y criado en esta zona, se lo peligroso que es. No la he visto a la señora, me encandiló justo el sol cuando la he llevado por delante. Me quedé y llamé a la ambulancia, por que me iría', expresó.

Instantes después de que diera sus declaraciones, una ambulancia se hizo presente en el lugar para poder asistir a la motorista que todavía estaba tendida sobre el asfalto. Si bien ella estaba consciente, manifestó sentir un fuerte dolor en una de sus piernas.