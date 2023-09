Unos 1200 policías trabajarán este 21 de septiembre en San Juan

Cada año los 21 de septiembre en San Juan provocan un importante desplazamiento de jóvenes en los distintos departamentos. Debido a esta situación se ha organizado un importante operativo policial, en el cual estarán involucrados alrededor de 1200 efectivos cumpliendo diferentes funciones.

Luis Martínez, jefe de la Policía de San Juan, contó en Cien por Hora que no sólo han reforzado los controles y el patrullaje para esta jornada, sino que vienen trabajando de esa forma desde hace varios días. El objetivo es controlar tanto la circulación vehicular como el orden en la vía pública.

'Desde hace días hemos fortalecido el trabajo de prevención para que este día se desarrolle de la mejor manera. Al trabajo lo intensificamos en la tarde - noche, para detectar anomalías en el correcto uso de la vía pública para evitar cualquier siniestro que pueda opacar la jornada. Ya hemos detectado personas conduciendo con intoxicación alcohólica o que carecen de documentación. La Policía de San Juan afecta para todo el territorio provincial unos 1200 efectivos', expresó.

Seguidamente Martínez aclaró que no sólo trabajarán en el Costanera Complejo Ferial, sino también en otros municipios que también tienen actividades pensadas para los jóvenes. Sin embargo, mencionó que harán hincapié en el control de los vehículos que se trasladen hacia este sector de Chimbas.

'En este tipo de eventos nosotros tratamos de afectar la mayor cantidad de recursos, tanto materiales como humanos. El objetivo es determinar algún tipo de anomalía como la ingesta de alcohol, la portación de algún elemento que se pueda utilizar para agredir. La Policía de San Juan no está en una especie de cacería de brujas, ya se ha opacado un poco esa viveza criolla de avisar donde están los controles, no estamos persiguiendo a nadie sino que establecimos los operativos donde la fluidez vehicular es mayor. Son operativos móviles, no están permanentes en un mismo lugar sino que están en plazos cortos', sentenció.