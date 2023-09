Quiso faltar al trabajo el Día del Amigo con un certificado trucho y lo descubrieron

Por la mañana de este jueves 28 de septiembre se llevó a cabo una audiencia de formalización en San Juan, por un caso insólito. Se trata de un hombre que quiso faltar a su trabajo el pasado Día del Amigo, presentando un certificado médico que no era real. Debido a esto fue despedido y deberá realizar trabajo comunitario.

Francisco Micheltorena es el fiscal a cargo de la investigación y contó ante el móvil de Canal 13 cómo se llevó a formalizar este caso en cuestión. En ese sentido reveló que fue una de las autoridades de la empresa en la que trabajaba esta persona, la cual descubrió la irregularidad con el documento presentado.

'Federico Martínez presentó un certificado médico el Día del Amigo, justificando una ausencia a su trabajo. A su vez pidió 4 días más según lo justificaba su certificado. La gerenta de la empresa contactó al médico y a la clínica que aparecía en el certificado. El médico negó haberlo atendido. Debido a esto se interpone la denuncia penal por el delito de Falsificación de Documento Privado y despidieron al empleado', expresó.

Seguidamente el entrevistado contó qué medidas tendrá que cumplir Martínez por cometer este delito. Precisamente el imputado deberá cumplir un total de 40 horas de trabajo comunitario, deberá abstenerse de cometer más delito y tendrá que pagar una suma de dinero al Estado Provincial

'El imputado manifestó que él si concurrió a la clínica, que fue atendido y que le cobraron la consulta a la obra social. En este caso el imputado manifestó que si bien él no reconoce los hechos, no quiere transitar un proceso penal y acepto una solución alternativa que es la suspensión de juicio a prueba. Esto quiere decir que deberá realizar tareas comunitarias y hacer una reparación simbólica para que no queden antecedentes en sus registros prontuariales. La reparación simbólica es de 30.000 en favor del Estado Provincial, ya que el damnificado es la fe pública por la falsificación', sentenció.