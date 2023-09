'Voy a matar a todos': lo condenaron por hacerle vivir un infierno a una familia

Durante el pasado miércoles 27 de septiembre un sanjuanino recibió una condena luego de haberle hecho vivir un calvario a una familia en Rawson. Este sujeto los insultó y los amenazó de muerte en más de una ocasión, llegando a asegurar que luego de asesinarlos él iba a quitarse la vida.

Las autoridades de Flagrancia reportaron que todo comenzó el miércoles 12 de octubre. Ese día alrededor de las 08:00 este sujeto llamado Maximiliano Ulises Juárez, se presentó en la vivienda de los afectados cuando ellos estaban durmiendo. Allí el sujeto comenzó a gritarle a la hija de la dueña de casa: 'Te voy a matar, voy a matar a la pendeja esa (la hija del denunciante) y después me voy a matar. Ya no tengo nada que perder'.

Si bien en ese momento llegaron efectivos de la comisaría 35ta al lugar y lo detuvieron, él termino recuperando su libertad al poco tiempo. Esto se debe a que el Tercer Juzgado Correccional se declaró incompetente y el caso pasó a CAVIG, donde finalmente no avanzó mucho más. Ya el segundo hecho ocurrió casi 4 meses después.

Precisamente se dio el jueves 9 de enero de 2023 cuando Juárez directamente consiguió ingresar a esta vivienda, para insultar a la propietaria. 'Mirá vieja hija de pu** cuando me cerrés la puerta la voy a partir al medio', le dijo para luego también arremeter contra el marido de ella cuando intervino: 'Viejo culi*** hijo de pu** te voy a matar'.

Ahí nuevamente tuvo que intervenir personal policial para calmar la situación. Sin embargo al día siguiente, sobre las 10:00 del pasado 10 de febrero, volvió a ocurrir un evento similar. Juárez se presentó en el domicilio y la dueña, que se encontraba con su hija, le pidió que se retirara. Si bien él se fue en ese momento, 30 minutos después regresó ofuscado.

En ese momento comenzó a arrojar piedras provocando daños en una puerta y una ventana. Esta vez cuando un patrullero llegó al lugar el violento ya se había escapado. El último hecho registrado se dio el pasado domingo 9 de julio a las 15:00. Allí estaba el matrimonio junto a la hija menor de edad, los cuáles volvieron a recibir insultos de este hombre.

'Me van a tener que pagar todo lo que yo haga en la casa', gritó para luego volver a arremeter contra la mujer: 'Vos no vas a cambiar la casa, no la vas a vender. Esta casa es mía'. En ese momento uniformados de la comisaría 35ta volvieron a involucrarse y esta vez lo aprehendieron de manera definitiva.

Finalmente el pasado miércoles 27 de septiembre a las 18:00, Juárez estuvo cara a cara con el juez donde reconoció su responsabilidad, por lo que todo se resolvió con un juicio abreviado. De esta manera se lo declaró culpable de cometer un total de cuatro Amenazas Simples por lo que se lo condenó a 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo.