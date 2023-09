El hombre que murió en Capital tenía 37 años y viajaba solo

Por la madrugada de este viernes se produjo una nueva tragedia vial en San Juan, precisamente en el departamento Capital. Allí un hombre que viajaba en moto, por motivos desconocidos, cayó de la misma y se dio un golpe mortal en su cabeza. Horas después de que todo ocurriera se comprobó que la víctima se llamaba Fabricio y tenía 37 años.

Lo que ocurrió minutos antes de las 05:30 en el cruce de calles Tucumán y Larraín, fue que Fabricio Ariel Vea de 37 años, sufrió un siniestro fatal. Este hombre viajaba sin acompañantes en una moto 125 cc y, si bien se desconoce cuál fue el motivo de su caída, se confirmó que tuvo la mala fortuna de impactar directamente el cordón de la vereda con su cabeza. Esto fue lo que le provocó la muerte ya que, si bien se encontró un casco en el lugar, se cree que no lo llevaba colocado.

Todavía se trata de establecer la mecánica del hecho, algo que será complejo de esclarecer. Esto se debe no sólo a que no hubo ninguna persona que fuera testigo presencial, sino que tampoco hay ninguna cámara de seguridad particular o del Cisem en la zona.