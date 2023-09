Inmenso dolor en las redes por la muerte del motociclista en Trinidad

En San Juan hay un profundo dolor por la muerte de un motociclista que falleció tras perder el control del rodado y chocar en las calles Tucuman y Larrain, departamento Capital. Se trata de Fabricio Ariel Vea que pasadas las 6 de este viernes volvía a su hogar luego de ver el recital de la banda Q' Lokura que se había presentado en La Meseta.

Cuando circulaba por Trinidad en una moto Gilera 125 perdió el control de su rodado, se inclinó hacia el cordón y terminó impactando contra él. Cayó a la calzada y murió de forma inmediata. Tras lo ocurrido las redes sociales se colmaron de mensajes de despedida. Todos se vieron sorprendidos ante esta situación y lamentaron la muerte de este hombre de 37 años.

"Uno más de los nuestros que se va..con la cabeza explotada buscando un por qué o una simple razón por la cual tenemos que separarnos. Gracias por permitirme ser parte de tu vida", le escribió Carla Maldonado. Mientras que, Cintia Trigo Manrique comentó: "Qué triste noticia, mis condolencias para toda tu familia, me quedo con los buenos recuerdos amigo".

María Nelly Barboza, escribió que en la madrugada se quedó cuidando los hijos de Fabricio para que él pudiera ir al show, decisión que lamentó haber tomado. "Me hubiese gustado q me golpearlas la puerta diciendo que se hacía tarde para llevar los chicos a la escuela, pero no fue así, me golpeó la puerta mi hermana diciendo que no ibas a llegar", escribió.