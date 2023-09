Encontraron un hombre sin vida en la misma zona en que es buscado el desaparecido en Ullum

Las autoridades ordenaron que se corte el paso del agua por los canales de la zona para intensificar la búsqueda del ullunero. En uno de estos encontraron el cuerpo sin vida de un hombre al cual todavía no identifican.

La Policía de San Juan informó este domingo que encontraron un cuerpo sin vida de un hombre en la misma zona en la que es buscado hace más de una semana el ullunero Jorge Carrizo, conocido en el departamento como ‘El Gaucho’, y que fue visto por última vez por su padre el sábado.

Las autoridades que llevan adelante la búsqueda ordenaron cortar el agua de los canales de la zona. En uno de ellos dieron con el cadáver. Desde la Policía informaron que personal de Bomberos se disponía a descender por lo menos 5 metros para llegar al lugar donde está el cuerpo, para que luego sea reconocido por familiares.

En el lugar de la búsqueda trabajan el Jefe de Policía, el Subjefe, personal del GERAS, División de Infantería, Canes, Montada, Búsqueda y Rescate de Personas, Bomberos, Comisaría 15º, Criminalística. Todas estas fuerzas están bajo la supervisión de la UFI Delitos Especiales.

El caso de la desaparición de 'El Gaucho'

La desaparición de un hombre mantiene en vilo a todo Ullum. En medio de la búsqueda en el campo, que se activó el jueves 31 de agosto por parte de la Policía, familiares y amigos. Alfredo Carrizo, hermano del extraviado contó en exclusiva a Canal 13 los detalles de la desaparición.

Alfredo contó que su hermano, Jorge ‘El Gaucho’ Carrizo de 35 años se sentía mal y su padre se dio cuenta de esto. Al ver el hombre que su hijo tenía mucha fiebre, el viernes en la noche le dijo que baje al pueblo para recuperarse y le propinó un medicamento que tenían en el puesto de animales donde viven los dos, que está ubicado aproximadamente a 11 kilómetros de la ciudad ullunera.

El hombre perdido bajaba caminando unos 11 kilómetros, desde el puesto Agua de las Chilcas al pueblo de Ullum

‘Cuando dormía mi papá observaba que tenía mucha fiebre porque desvariaba. Entonces le dio un medicamento que suelen tener, y el sábado seguía con fiebre y mi papá le decía que bajara en caballo hasta la casa de mi mamá, donde van siempre, pero se negó’, contó el hermano del desaparecido.

El mismo sábado, llegada la tarde noche Jorge decidió bajar. Su padre le dijo que bajara a caballo, pero él se negó argumentando que no había pasto en la llegada al pueblo donde ellos suelen tener para darle de comer a los caballos, tras el largo trayecto.

El ‘Gauchito’ bajó en la noche del sábado, y desde entonces nadie supo más nada de él. Emprendió un camino de 11 kilómetros que según puntualizó Alfredo, un adulto a buen ritmo tarde aproximadamente dos horas hasta llegar al pueblo. El camino, que es puro campo, es muy pedregoso e incómodo, por lo que es preferible realizarlo a caballo. Además, es un campo que tiene muchos ríos cortados, que cuando llueve mucho baja la creciente en el lugar.

A su padre le había contado que, a pesar de sentirse enfermo, quería ir al pueblo para terminar unas changas, con las cuales gana un poco de dinero para mantenerse.

Alfredo contó que su padre llegó el lunes a la tarde al pueblo porque el martes tenía que cobrar su jubilación. Y la desaparición comenzó a develarse cuando el hombre preguntó por su hijo. ‘¿Cómo sigue el Jorge?’, a lo que la esposa le contestó que no había llegado, y que lo creían con él en el puesto. El hombre se alarmó y les contó lo que había pasado, por lo que comenzaron a buscarlo en las casas donde habitualmente realizaba sus trabajos.

En el pueblo, donde todos lo conocen como ‘El Gaucho’ o ‘El Gauchito’ a todos los que consultaron indicaron que no lo habían visto. Solo una persona contó que le pareció haberlo visto el sábado. El hermano de Jorge señaló que ante la prolongada ausencia de su hermano el miércoles en la tarde decidieron radicar la denuncia en la Comisaría 15º.

‘Hasta el momento una sola persona lo vio, pero hasta el momento no descartamos nada. Lo que nos parece raro a nosotros los familiares y sus amigos, es que no lo haya visto otra persona más y a él lo conocen todos, por lo que no hay otra persona para descartar la búsqueda en el campo, y decir lo vamos a buscar en el pueblo’, precisó Alfredo.

La búsqueda de Jorge se hace más complicada porque al no saber ni leer, ni escribir, no tiene celular, al igual que su padre. De ahí viene la desconexión entre el padre, su hijo y el resto de la familia, que produjo que la denuncia recién se realizará el miércoles, cuando la desaparición se produjo el sábado. ‘Bajó el sábado en la noche, pero nos enteramos el lunes cuando mi papá llegó y dijo que Jorge se había venido antes’, contó el ullunero.

Finalmente, Alfredo señaló: ‘No hicimos la denuncia en el momento porque solía quedarse en la casa de algún amigo, pero nadie lo ha visto’

Mientras tanto, unos 40 baqueanos rastrean "campo arriba" pero ya comunicaron a la fuerza que creen haber recorrido toda la zona sin resultados. Tampoco hay indicios de que haya muerto en el campo ya que no se ven jotes (buitres).

Cabe destacar que, estas aves suelen volar en círculo en altura, dando cuenta de la ubicación de su presa que puede ser un cadáver. Carrizo tiene familiares al final del callejón de los Serranos, colindante con el campo, los cuales fueron entrevistados por la Policía y expresaron desconocer su paradero. Del operativo, también participa la Policía Federal, con ayuda de Brutto, uno de sus perros.

Este sábado por la tarde se llevó adelante una reunión en Tribunales donde se dio detalles de cómo continuará el operativo de búsqueda de Carrizo, tras una semana de estar perdido. En ese marco se informó que desde este domingo 3 de septiembre se sumará el helicóptero de la provincia.

Del encuentro participaron el secretario de Seguridad Carlos Munisaga, el fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales Adrián Riveros; además de integrantes de diferentes fuerzas policiales como el Grupo GERAS, Canes, Bomberos, Búsqueda y Rescate de Personas y Bomberos. También formaron parte del encuentro personal del Departamento Hidráulica y hasta de la División Homicidios, quienes no descartaron la teoría de un crimen.

Además del intenso operativo que se lleva adelante por tierra y por agua, a la que se sumaron incluso baqueanos de la zona, como aún no se obtuvieron resultados positivos este domingo desde las 09:30 el helicóptero de la provincia comenzarán a sobrevolar la zona.

El sábado 2 de septiembre el Programa "San Juan Te busca" envió la imagen de Carrizo.